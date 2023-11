"Servono più risorse per la sanità". Incontro con l’ex ministro Speranza

"Il problema maggiore sono le risorse economiche, ora insufficienti per il sistema sanitario. E poi le riforme".

È il concetto espresso l’altra sera dall’onorevole Roberto Speranza, ex ministro della salute, in carica nel mezzo dell’emergenza Covid, ai tempi del lockdown, tre anni fa. Speranza, nell’ambito degli incontri di ’Andar per circoli’, ha parlato nel salone del centro sociale Primo Maggio a Guastalla, ospite del Pd locale, in uno degli eventi promossi per approfondire l’attualità politica con riferimento alla legge di bilancio. Speranza ha chiaramente evidenziato come la riduzione delle risorse investite nella sanità sia alla base della carenza di medici, operatori sanitari, delle lunghe liste d’attesa: "Nel periodo della pandemia eravamo riusciti a portare la spesa sanitaria al 7,4% sul Pil. Ora le risorse mancano. La lezione del Covid sembra evaporata, dimenticata. Si torna a disinvestire. Nell’ultima manovra di bilancio è stata ridotta questa percentuale, decisiva per la vita e la salute delle persone. Se non ci sono risorse è impossibile trovare risposte adeguate in tema di personale sanitario, liste d’attesa, qualità dei servizi. Poi occorrono anche le riforme. Ma è evidente che senza risorse non si va da nessuna parte. E ora per la sanità ne servono molte di più di quelle che finora ne sono state investite dall’attuale governo". E venerdì alle 18,30, sempre al centro sociale guastallese, è prevista l’assemblea di circolo del Pd locale.

a. le.

(Nella foto il consigliere regionale Andrea Costa e l’ex ministro Roberto Speranza)