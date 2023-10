"Servono più uscite. Gavassa segregata"

Segnaletica insufficiente in direzione Gavassa, pista ciclabile nuova di via Vertoiba incompleta, che non arriva all’aeroporto, staccionata aperta, provvisoriamente riparata prima del concerto di Harry Styles, e carenza di illuminazione. C’è chi ricorda spettatori che brancolavano al buio con una torcia piantata sulla testa, il 22 luglio scorso, verso Rubiera. Sono solo alcuni dei problemi che i residenti del comitato ‘Gavassa bene comune’ rilevano in concomitanza dei mega concerti programmati alla Rcf arena, scoppiati in tutta la loro evidenza con il live di Harry Styles e destinati a ripetersi con l’imminente Kanye West. Concertoni non sostenibili dal punto di vista dell’impatto sulla viabilità, e sulla vivibilità della frazione, a sentir loro, che si ritroverà chiusa ad anello dalle macchine che congestioneranno le strade limitrofe. "Primo problema, la transitabilità non è adeguata al flusso delle 100mila persone in movimento previsto quel giorno, e dei veicoli al seguito – attacca Claudio Borettini a nome del comitato – Il 22 luglio abbiamo portato pazienza, ma si è trattato di una segregazione dei residenti del quartiere, provocata da un intasamento senza precedenti. La percorribilità delle strade non è stata per nulla migliorata nel tempo. Non sono adatte a simili movimentazioni". Connesso a questo, il problema delle uscite: "Ne occorrerebbero almeno dieci – prosegue Borettini - se dovesse succedere qualcosa sarebbe un cataclisma, il pubblico non si ripartisce adeguatamente. Mi chiedo, la commissione sulla sicurezza che approva queste iniziative con che criteri prende le decisioni". La frazione si sente ignorata dal Comune: "Abbiamo mostrato una soglia di tollerabilità elevata. Ci aspetteremmo un altro trattamento. L’organizzazione della logistica deve coinvolgere i cittadini, invece ci sentiamo prigionieri. Zucchero e Liga producono eventi tranquilli, ma… il rapper?", si chiede perplesso il residente. Il quale rimarca una lista di richieste rivolta al Comune come compensazione per il sacrificio profuso. Tra i punti, l’ampliamento della scuola primaria di Gavassa ed esecuzione della manutenzione necessaria tante volte richiesta, il collegamento della scuola in via degli Azzarri agli impianti sportivi in via Fleming mediante pista ciclopedonale in parte già in essere, la sistemazione dell’asfalto intorno alla rotatoria fra via Vertoiba e via don Grazioli per avallamenti, buche e rotture; e ancora, la messa in sicurezza della rotatoria in via Vertoiba via don Messori, l’esecuzione di segnaletica verticale in via Vertoiba, prima del ponte sul Rodano, per moderare la velocità in avvicinamento a strisce pedonali non visibili in curva. "Non è finita: la rete fognaria va completata, occorrono telecamere di sicurezza nei punti utili, un tombamento del canale di Prato e la riqualificazione del parco peep".

Lara Maria Ferrari