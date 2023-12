"Servono più vigili urbani": mozione bocciata

L’Unione Colline Matildiche conta oltre 26mila abitanti su una superficie di 127 chilometri quadrati: secondo la Regione, il suo corpo di polizia locale dovrebbe avere in forze 26 operatori, ma attualmente sono solo 10. Da questa constatazione prende le mosse la mozione presentata dal Centrodestra sia nel consiglio dell’Unione (per voce di Davide Ganapini) che in quello comunale di Quattro Castella (da Corrado Pioppi). In entrambe le assemblee, la mozione è stata bocciata dalla maggioranza ma ha ricevuto a sorpresa i voti della Sinistra Unita. La mozione impegnava in un caso il presidente Giberti, nell’altro il sindaco Olmi, a "considerare la necessità di attivare il presidio di polizia locale in tutti i comuni dell’Unione, e ad attivarsi affinché l’Unione proceda all’assunzione di personale". Nel testo si spiegava tra l’altro che l’attuale organico "è decisamente insufficiente a garantire una presenza adeguata, nei vari turni giornalieri, su tutto il territorio".

Inoltre si faceva presente che "le esigenze legittime dei cittadini di avere una maggiore presenza sono sempre più pressanti, con richieste di intervento nei vari campi di competenza, sicurezza, polizia giudiziaria, infortunistica stradale, ambiente, edilizia, e così via. Ovviamente ciò richiede la necessità di realizzare anche nuclei specialistici" e che "il personale del Corpo deve essere distribuito nei tre comuni in modo omogeneo". La Sinistra Unita ha votato a favore, come ha spiegato il consigliere Natale Cuccurrese "sia perché c’è un problema di sicurezza. Sia perché – anche se non so se farà piacere al centrodestra – anche la Cgil è su queste posizioni: serve assumere vigili urbani e personale negli enti locali dopo gli anni della spending review. È scritto anche in uno degli emendamenti alla Manovra del Governo, l’85 bis". Il presidente Giberti ha spiegato che "si conta di arrivare a fine mandato, a maggio 2024, con 13-14 unità. Ci sono le coperture a bilancio e stiamo andando a sanare carenze che oggettivamente riconosciamo: non siamo l’eccezione purtroppo a non rispettare i parametri, ma è difficile reperire personale". Attraverso alcuni bandi - anche in condivisione con l’Unione montana e la Regione -, ed attingendo a graduatorie di altre Unioni si conta di fare nuove assunzioni. Rispetto ai presidi territoriali, che ad esempio l’Unione Val d’Enza sta attuando dividendo il distretto in tre sotto-ambiti, "la richiesta è legittima ma sarebbe contraddittoria rispetto a tutte le scelte fatte in questi anni di avere una sede unica baricentrica a Puianello".