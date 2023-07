"Servono risorse ma Reggio farà la sua parte"

"Nelle prossime settimane si prevede un ulteriore incremento di nuovi arrivi di migranti e richiedenti asilo sul territorio italiano. L’Emilia-Romagna è pronta, come sempre, a fare la propria parte, occorre però da parte del Governo un maggiore protagonismo rispetto al sostegno alla gestione dell’accoglienza, al fianco dei territori, e risorse concrete". Lo ha affermato in Aula la consigliera regionale Stefania Bondavalli (Gruppo Bonaccini Presidente), che ha presentato, durante il question time dell’Assemblea legislativa, una interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna, per chiedere all’esecutivo regionale "un quadro aggiornato rispetto al numero di persone accolte nella nostra regione e alle previsioni relative agli arrivi che si stima interesseranno nelle prossime settimane il territorio nazionale. Il 2023 è caratterizzato da un incremento molto significativo di nuovi arrivi – spiega Bondavalli – Secondo i dati del Ministero dell’Interno, si sono verificati 87 mila sbarchi solo dall’inizio dell’anno. Il triplo, rispetto a due anni fa, e più del doppio del 2022. Anche i numeri dell’accoglienza sono aumentati: al 15 luglio erano quasi 12 mila le persone ospitate nei Centri di Accoglienza e nei Centri Sai emiliano-romagnoli. Un numero secondo solo a quello della Lombardia, che però conta più del doppio degli abitanti della nostra regione". Per noi, prosegue la consigliera reggiana, "accoglienza, integrazione sociale e solidarietà sono valori inderogabili. Tuttavia, si sta generando una situazione complessa anche per la nostra rete regionale, che nei territori, compresa la provincia di Reggio, tradizionalmente connotata da un’ampia presenza di strutture e soggetti impegnati nell’accoglienza, è prossima alla saturazione, come segnalano gli enti locali, il terzo settore e le stesse prefetture. In particolare, per quanto riguarda le strutture residenziali".