"Servono sconti per gli studenti"

"Il parcheggio, tutto sommato, è buono. Spesso però non funzionano le sbarre. Già si paga tanto, perchè sei euro per una giornata possono anche andare bene, ma se lasci la macchina lì per 3 o 4 ore, ti tocca comunque pagare il giornaliero" racconta Federico Bozzali. E ancora: "Magari devi anche chiamare l’assistenza perché la sbarra non va, e in più c’è sempre la ’tassa’ dei ragazzi alle macchinette, abusivi suppongo. Diciamo che a volte arrivi a spendere tranquillamente 8 euro per stare lì solo 3 o 4 ore".

Per il fuorisede una soluzione c’è: "Sarebbe bello se ci fossero sconti più consistenti per gli studenti. Anzi, secondo me per gli studenti dovrebbe essere gratuito, visto che già pagano la retta. So che c’è uno sconto per l’abbonamento mensile, ma è abbastanza irrisorio".