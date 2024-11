Sesa acquisisce la reggiana Greensun . Un polo per l’efficientamento energetico

Sesa - società leader in Italia nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, con ricavi per circa € 3,2 mld e 5.700 dipendenti, quotata all’Euronext STAR - ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del 66% della reggiana Greensun, rafforzando le proprie competenze nel settore delle tecnologie per l’efficientamento energetico. L’operazione è stata effettuata tramite PM Service, il cui 70% era stato rilevato nel 2021 da Computer Gross (controllata totalitaria di Sesa, attiva nel settore Value Added Distribution).

Questa acquisizione rappresenta il primo passo dell’integrazione tra PM Service e Greensun: è previsto infatti il concambio del 34% residuo delle quote detenute dai soci fondatori di Greensun in PM Service e la fusione per incorporazione di Greensun in PM Service, dando vita ad un operatore di riferimento sul mercato nazionale con ricavi attesi di circa 310 milioni di euro e prospettive di crescita sui mercati europei. La reggiana Greensun conta 50 dipendenti e prevede ricavi per circa 130 milioni di euro a fine 2025. L’azienda offre tecnologia e servizi di assistenza specialistica per il risparmio energetico. "L’operazione consentirà di costituire un centro di eccellenza", ha dichiarato Alessandro Fabbroni (foto), ceo di Sesa.