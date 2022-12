Sesena (Cgil) difende il reddito di cittadinanza: "Misura che protegge intere famiglie"

"Quella di Fratelli d’Italia è una lettura ideologica sul reddito di cittadinanza". Cristian Sesena, segretario provinciale della Cgil, replica al coordinatore provinciale di Fd’I Alessandro Aragona ("Fallimento totale", ha detto sul Carlino di ieri che ha dedicato due pagine al tema Rdc. "Il 10 gennaio presenteremo, al congresso provinciale – spiega Sesena – il nostro report sul mercato del lavoro reggiano. Dai dati emerge che l’indice di precarietà sul nostro territorio è elevatissimo, solo 2 assunzioni su 10 risultano stabili. Numeri preoccupanti specie se rapportati ai profitti che intere filiere produttive hanno registrato negli ultimi anni. In un territorio quindi economicamente dinamico come quello reggiano, il lavoro che si offrirebbe agli “occupabili” destinati a perdere il reddito di cittadinanza sarebbe in larga parte precario. A Reggio più del 60% dei percettori sono di genere femminile. Si tratta di soggetti a cui un lavoro non viene offerto perché non c’è. La linea del Governo è fare cassa intervenendo su uno strumento che ha protetto intere famiglie dall’indigenza".