Sessanta ammonimenti per violenza e stalking

"L’ammonimento è uno strumento efficace, ma da solo non basta". Così il questore Giuseppe Ferrari in piazza Prampolini ha spiegato l’attività di prevenzione di Reggio e provincia contro la violenza sulle donne, nel gazebo organizzato per sensibilizzare i cittadini. Il provvedimento è di natura amministrativa, sfocia nel penale solo se gli atti di violenza o stalking continuano dopo il ’cartellino giallo’.

"L’anno scorso ne abbiamo comminati 40 per violenza domestica e 20 per stalking" ha detto Marinella Caruocciolo, dirigente per la polizia di Stato della divisione anticrimine, quella che si occupa anche di queste sanzioni. "Gli ammonimenti si possono assegnare anche d’ufficio, questo è importante perché spesso le donne hanno paura di denunciare per figli o vincoli economici e psicologici. È un fenomeno trasversale e complesso, per questo puntiamo tantissimo sulla prevenzione e ci serviamo di persone e strutture specializzate".

"La magistratura interviene quando il conflitto è già in fase acuta" ha spiegato il procuratore capo di Reggio Gaetano Paci. "Ci piacerebbe fare ancora di più, c’è una recrudescenza della violenza soprattutto in provincia, dove certi atteggiamenti rendono difficile per le donne determinarsi in modo autonomo". Il pensiero non può che andare a Saman e Juana Cecilia: "Sono vicende terribili, ma spero che servano a tutte le donne reggiane per affidarsi alle forze dell’ordine". Allo stand c’erano anche l’associazione NonDaSola e Fabio Cernesi e Marta Borciani del Centro italiano promozione e mediazione: "Facciamo una serie di incontri con gli uomini violenti per capire da dove viene la loro rabbia. Il più delle volte ce lo chiedono loro stessi e funziona, lo dicono i dati"