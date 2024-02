Sessantacinque anni insieme

Gran festa per Aldestreo Cavazzoni e per la moglie Rosina "Laura" Bonaretti, che hanno festeggiato i 65 anni di nozze. La loro fu la classica "fuitina", al Capodanno 1959, per poi sposarsi il mese successivo. Insieme ai familiari – in particolare i figli Cinzia, Fabio, Simonetta, nipoti e altri parenti – la longeva coppia, che abita a Luzzara, ha festeggiato con un pranzo al ristorante, con tanto di mega torta finale con il numero degli anni di nozze. Aldestreo ha lavorato come muratore, mentre la moglie è stata a lungo attiva in agricoltura. Nel 2020 hanno superato un momento difficile, colpiti da una grave forma di Covid. Ma hanno superato anche quell’ostacolo, sembrato insormontabile. Sono apparsi entrambi felicissimi di festeggiare un così importante traguardo, arrivando ai 65 anni di matrimonio e di vita insieme.