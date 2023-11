Sessant’anni accordati. Il Monte Cusna all’Ariosto

Il Coro Monte Cusna di Reggio compie sessant’anni di vita. E per festeggiare viene promosso un concerto, venerdì 1 dicembre alle 21, al teatro Ariosto, in città. La formazione corale nasce nell’ambito della sezione locale del Cai nel maggio del 1963, all’Eremo della Pietra di Bismantova. Per dare impulso alla diffusione del canto popolare, dalla fine degli anni Ottanta il Coro Monte Cusna organizza una rassegna denominata "Città del Tricolore". Già in altre occasioni, per i quaranta e i cinquant’anni della fondazione, il coro ha eseguito concerti al teatro Valli, aggiungendo pure importanti riconoscimenti a prestigiosi concorsi nazionali. Il costo della serata viene sostenuto da aziende sponsor e l’intero ricavato del concerto sarà destinato a scopo benefico, in particolare alla "Fondazione Durante e Dopo di Noi", con sede in via Petrella a Reggio.

In sei decenni, il Coro Monte Cusna si è esibito in oltre seicento eventi tra concerti, rassegne e concorsi. Tutto è partito da un gruppo di amici di città e pianura che, con appassionato impegno, cantano da sempre i canti di montagna (e non solo) dell’ormai classico repertorio del Coro della Sat di Trento. La formazione corale vanta pure la partecipazione al primo concerto di Luciano Ligabue al Campovolo reggiano, nel 2005, davanti a 200 mila spettatori.

Il coro, in questi 60 anni, è stato diretto da Franco Trapani (1963-1974, tuttora corista e vicemaestro), Giancarlo Guidetti (1974-2008) e successivamente da Alessandro Marzani, che ne ha raccolto l’eredità e che nel solco di questa identità ne sta ulteriormente affinando vocalità e qualità musicali.

Antonio Lecci