Sessant’anni fa la scomparsa di Ferrarini: aviatore, partigiano e maestro

Aviatore, partigiano e maestro: era Guerrino Antenore Ferrarini, di cui oggi in Val d’Enza viene ricordato il 60° della scomparsa. L’appuntamento è alle 18 alla chiesa di Compiano per la messa in suffragio.

Guerrino Antenore Ferrarini, classe 1916, originario della Val d’Enza, dopo gli studi entra in Aeronautica per conseguire nel 1938 il brevetto di pilota. E’ ufficiale pilota e si specializza come bombardiere alla Scuola della Malpensa.

All’arrivo della guerra in trova a Cameri, in Piemonte, nella 240° squadriglia del 98° gruppo del 43° stormo bombardieri, vola su bimotori Fiat Br. 20. Il 27 settembre 1940 vede la morte in faccia per la prima volta. Decolla con meta Chevres, in Belgio. Dopo aver valicato le Alpi l’aereo ha un’avaria. Ferrarini esorta l’equipaggio a lanciarsi con il paracadute, lui solo rimane ai comandi. Riesce a raggiungere la zona di Monaco, dove compie un atterraggio d’emergenza, rimane ferito. Riceve una decorazione al valore aeronautico. "Solo, quasi alla cieca, tra raffiche violente e nubi temporalesche, a causa dell’arresto di un motore, riusciva a prendere terra riportando ferite, senza gravi danni al materiale. Esempio di orgoglio di comandante che va oltre il dovere", si legge nell’encomio.

Tra il 1941 e il 1942 si trova in Libia, pilota i Savoia Marchetti 79 fabbricati dalle Officine Reggiane. Le azioni si spingono verso il massiccio sahariano dei Tibesti, l’obiettivo sono le forze motorizzate nemiche che compiono incursioni dall’Africa orientale francese.

In seguito Ferrarini entra nella Resistenza con il nome di battaglia di "Icaro". E’ nella 26a Brigata Garibaldi, che opera a ridosso di importanti centri nazifascisti di controguerriglia.

Rimane gravemente ferito a una gamba: perde l’arto, nell’impossibilità di cure appropriate.

Viene incarcerato alla prigione dei Servi a Reggio, poi è ricoverato in una struttura di Rivalta. Nel 1944 viene liberato da altri partigiani. Al termine del conflitto il Ministero dell’Aeronautica annota la qualifica di "Partigiano combattente" nei documenti che lo riguardano. A Compiano si dedica all’insegnamento. Si spegne prematuramente nell’agosto del 1963. La sua uniforme da cerimonia è esposta in città all’ex caserma Taddei, sede dell’associazione Arma aeronautica. Massimo Tassi