Sessantenne si ferisce col flessibile. Grave ferita a un braccio, via in elicottero

Poteva andare decisamente molto peggio ad un sessantenne di Cerredolo di Toano il quale, mentre stava lavorando in garage con il flessibile, si è prodotto una grave ferita ad un braccio. Allertata immediatamente la centrale del 118 di Emilia Ovest, sono giunti sul posto gli operatori della Croce Rossa di Toano, l’automedica di Castelnovo Monti e l’elisoccorso di Pavullo.

In un primo momento, a causa della copiosa perdita di sangue, la situazione era apparsa ai soccorritori molto più grave.

Effettuate le prime cure sul posto per impedire ulteriore perdita di sangue, il sessantenne ferito è stato quindi trasferito in elicottero all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per gli interventi del caso. Per fortuna la ferita al braccio con il flessibile è apparsa meno profonda di quanto sembrava al momento del soccorso.

s.b.