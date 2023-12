Sesto anniversario. Incontro pubblico al centro sociale

È in programma un incontro pubblico, a Lentigione di Brescello, per il sesto anniversario dell’esondazione del torrente Enza, avvenuto all’improvviso nelle prime ore del 12 dicembre 2017. Dopo, in paese si è formato il comitato cittadino alluvione di Lentigione, che ogni anno ricorda l’evento, che tanti danni ha provocato. Per la serata del 12 (martedì) è in programma un’assemblea al centro sociale di Lentigione in via Salvemini, con le autorità comunali guidate dal sindaco Carlo Fiumicino, dei responsabili del comitato presieduto da Edmondo Spaggiari, oltre che dell’avvocato Domizia Badodi, che sta seguendo la vicenda giudiziaria legata ai danni dell’esondazione per conto dei cittadini del paese. Previsto anche un videocollegamento con Massimo Sola, sindaco di Faenza, nell’ambito del "patto di amicizia" che unisce la comunità di Brescello, e in particolare Lentigione, coi Comuni alluvionati della Romagna.