Seta, autisti in agitazione: "Stop agli straordinari"

Autisti di Seta in agitazione. Sta infatti prendendo piede, in forma spontanea, una protesta in programma per il 20-21-22 ottobre. Gli autisti si atterranno solo al loro turno di guida, rifiutando disponibilità per straordinari o turni comunicati last minute. Tra i principali motivi dell’agitazione, i pesanti turni di lavori e il ricorso dell’azienda ai cosiddetti ’gettonisti’

"Da anni – si legge in un volantino – portiamo avanti il trasporto pubblico della nostra città, con turni massacranti e ritmi insostenibili. Ci svegliamo all’alba, finiamo la sera tardi, affrontiamo traffico, stress, aggressioni, caldo, freddo e mezzi spesso vecchi o malmessi. Ci chiedono efficienza, puntualità, flessibilità. Ma a che prezzo? Turni spezzati con nastri lunghi che ci distruggono la vita familiare. Mancanza di personale e nessun ricambio generazionale perché fuggono da questa azienda. Pressioni continue e zero ascolto. Sicurezza? Solo sulla carta. Negli ultimi anni l’azienda ha attuato politiche divisive tra lavoratori, creando più regimi salariali e normativi".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è quella dei gettonisti "al quali l’azienda – scrivono i lavoratori – tramite un’agenzia interinale, riconosce condizioni economiche eccezionali".

E ancora: "Siamo stanchi e delusi da un’azienda che preferisce attuare politiche “tampone” anziché creare un vero contratto unico migliorativo che renda questa azienda e questo lavoro attrattivo e dignitoso. Da questo malessere diffuso è nata una coesione nuova, libera ed autonoma". Di qui l’appello: "Senza bandiere, senza padroni politici: solo lavoratori che si riconoscono negli stessi problemi e che nel giorni 20-21-22 effettueranno solo il proprio turno"