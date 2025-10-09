Seta, biglietto più caro. Regione: "Inevitabile"

Macchine della Regione avanti tutta verso la creazione di un’azienda unica del trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna. Lo ha chiarito l’assessora ai Trasporti Irene Priolo (nella foto) rispondendo in commissione a un’interrogazione sul futuro di Seta, presentata da Fratelli d’Italia, tra i firmatari il consigliere reggiano Alessandro Aragona. "Nel programma di mandato – le parole di Priolo – è stata formulata una scelta politica molto chiara per la creazione di un’azienda unica che supera il concetto di holding espresso nella scorsa legislatura". Il motivo, ha aggiunto l’assessora, "è che l’attuale mercato del Tpl penalizza le aziende più piccole ed è per questo che propensiamo per un unico grande soggetto regionale per far sì che a breve non arrivino sui nostri territori soggetti esteri". Priolo ha infine annunciato che "entro l’autunno" sarà pronto uno studio con un "quadro preciso" delle complesse operazioni societarie da attuare per l’azienda unica (scorporo delle singole aziende ora operanti nel corso della prima fase e fusione vera e propria in un secondo momento).

L’assessora ha anche difeso la decisione di Seta di assumere autisti a gettone dalla Campania e l’aumento del costo dei biglietti previsto. "L’impiego dei gettonisti coincide proprio con l’inizio dell’anno scolastico e serve per alleggerire i carichi di lavoro". Per quanto riguarda l’aumento delle tariffe, Priolo ha invece fatto notare come le tariffe attuali siano inferiori a molte aziende di trasporto pubblico delle regioni confinanti. "L’aumento delle tariffe ha quindi concluso – non solo è fisiologico dopo un certo lasso temporale, ma diventa imprescindibile quando il fondo per il trasporto pubblico locale da parte del governo non aumenta e le aziende e le realtà territoriali più piccole si trovano a dover risolvere gli aumenti dei costi Istat".