Seta cerca autisti nella comunità filippina

In un futuro non troppo remoto gli autobus di Seta potrebbero essere guidati da cittadini di nazionalità filippina. Una delegazione dell’azienda di trasporto pubblico composta dal presidente Alberto Cirelli e dai responsabili dell’ufficio personale ha incontrato a Milano il console della Repubblica delle Filippine, Elmer Cato. Scopo della visita istituzionale, illustrare al diplomatico il progetto Seta Academy, avviato nel 2023, che consiste nell’attivazione di un percorso formativo gratuito per aspiranti conducenti di mezzi pubblici, cui l’azienda garantisce la copertura integrale dei costi connessi al conseguimento di patente e abilitazione professionali (quantificabili in circa 3.500-4.000 euro), oltre all’assunzione immediata con contratto a tempo indeterminato. Nel primo anno di attivazione la "scuola" ha già abilitato circa trenta autisti, una nuova classe è pronta a partire a febbraio e una terza è in via di definizione. Il console generale ha manifestato un "vivo interesse", promettendo di promuoverne la conoscenza tra i referenti territoriali delle comunità filippine, che saranno poi contattati da Seta per verificare la disponibilità di candidati idonei. Inoltre, il console ha garantito che si attiverà con le autorità filippine affinché siano agevolate e incentivate le procedure di conversione delle patenti di guida dei cittadini che intendono trasferirsi per lavoro in Italia: così risulterebbe più veloce l’iter di assunzione nell’ambito del decreto flussi, che regola gli ingressi di lavoratori non comunitari. "I filippini – dice Cirelli – costituiscono una delle comunità meglio inserite: confidiamo che dall’incontro possano scaturire i risultati positivi".