Seta: "Ci scusiamo con gli studenti"

"Ci scusiamo per i disservizi che hanno coinvolto alcuni studenti della scuola Fontanesi di via Kennedy". Così Seta dopo la lettera pubblicata due giorni fa sul Carlino che lamentava una linea 8 inefficiente che ha lasciato a piedi gli studenti. "Ci siamo attivati per accertare i motivi della mancata fermata, invieremo il personale ispettivo per approfondimenti".