Seta, conti in equilibrio "Lontani i numeri del ’19 Servono aiuti strutturali"

Seta, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Modena, Reggio e Piacenza, ha chiuso il bilancio 2022 in sostanziale pareggio (+39.238 euro), come i complicatissimi 2020 e 2021, anche grazie all’utilizzo di ristori e componenti economiche straordinarie.

"Il risultato – si legge in una nota dell’Azienda – connota la capacità di tenuta dei conti aziendali in un anno caratterizzato dal vertiginoso e imprevisto aumento dei costi e dell’inflazione".

Ma c’è preoccupazione: "Il lieve recupero di utenza non fa venir meno i rilevanti elementi di incertezza per il futuro: i numeri del 2019 sono ancora lontani per quanto riguarda i ricavi, mentre preoccupano gli aumenti sproporzionati di carburanti, elettricità e materie prime, per cui non è più prevista alcuna forma di ristoro".

Confermato il Piano aziendale di investimenti: "Nel 2022 impegnate risorse per quasi 25 milioni di euro, immessi in servizio 70 nuovi mezzi (quasi esclusivamente ibridimetano), che si aggiungono agli 80 del 2021; inaugurati a Reggio e Piacenza 2 nuovi impianti aziendali di rifornimento di metanobiometano".

Il presidente Antonio Nicolini lancia un appello. "Sono necessarie con urgenza risorse e misure strutturali, a partire dal livello nazionale, per sostenere e rilanciare il settore e dare una prospettiva di sviluppo al trasporto pubblico locale e alle aziende come la nostra".

Nel 2022 nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio e Piacenza i passeggeri trasportati sono stati complessivamente 63,6 milioni, in recupero rispetto al 2021 ma ancora inferiori di quasi il 9% rispetto al 2019. In dettaglio, a Modena si sono avuti 27.511.175 passeggeri (+25,8% sul 2021), a Reggio Emilia 21.638.646 (+19,5%) e a Piacenza 14.216.633 (+16,5%). I ricavi dalla vendita di biglietti ed abbonamenti - attestati a 26,7 milioni - mostrano una ripresa rispetto al 2021 (+18%), ma risultano ancora inferiori di oltre il 15% rispetto al 2019. In forte diminuzione i titoli occasionali e quelli mensili, "che risentono di evidenti rilevanti cambiamenti nei comportamenti di mobilità dei cittadini" a favore di mezzi di micromobilità come monopattini e biciclette. Nel 2022 gli incassi da sanzioni hanno superato quota 1,6 milioni di euro, mentre gli investimenti sono stati di circa 25 milioni di euro, di cui 20 milioni per l’acquisto di 70 nuovi mezzi (32 per Reggio, 23 per Modena e 15 per Piacenza), quasi esclusivamente ibridimetano.