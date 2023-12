Seta, cresce la tensione: "Autisti, regalo natalizio con due buoni pasto"

"Seta risponde ai problemi dei lavoratori con un ‘regalo’ natalizio pari a due buoni pasto del valore complessivo di 11 euro".

Lo scrivono non senza ironia Cgil e Filt dopo che nelle bacheche aziendali è comparsa la comunicazione ai dipendenti i quali, in alcuni casi, stanno chiedendo di dare in beneficienza il "dono". Un "gesto gentile" ma non adeguato dopo scioperi, presidi, incontri e "le mancate risposte rispetto ai temi sollevati nel 2023 alla dirigenza Seta" che hanno portato di recente alla richiesta di un incontro urgente a Prefetto, con Comune e Provincia, per valutare soluzioni alle enormi criticità vissute da dipendenti e utenti.

La comunicazione di Seta in bacheca per Filt Cgil "in un clima di mancate risposte e di continue richieste inevase, si configura più come un’elemosina non richiesta che un atto di augurio e di presa in carico dei problemi. Le condizioni di lavoro in Seta sono ormai molto complicate e rendono il lavoro svolto povero e privo di reali tutele. La dignità non è in vendita. Sarebbe meglio che Seta devolvesse in beneficenza tali importi e fornisse risposte".

Nelle scorse ore, intanto, l’assessore alla Mobilità sostenibile di Reggio Carlotta Bonvicini ha partecipato a due riunioni importanti, una delle quali proprio con l’amministratore delegato Riccardo Roat, a seguito di cui ha affermato: "Il tavolo prefettizio può essere utile per mettere in fila le criticità e dare la possibilità all’azienda di raccontare le iniziative che sta cercando di mettere in campo. Tra queste la richiesta ad Acer di mettere a disposizione alloggi non in uso, che Seta ristrutturerebbe a sue spese, per poter garantire alloggi con affitti equi agli autisti e alle loro famiglie".

Se la conflittualità è alta, l’assessore cerca di portare un po’ di ordine nella dialettica: "Ci sono tre aspetti da tenere a mente: le condizioni nazionali del Trasporto pubblico e del contratto nazionale che ha indubbi limiti (mancano risorse sia per il servizio sia per gli stipendi); il contratto di secondo livello di Seta sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, che ha alcuni aspetti da analizzare; e il quadro di contorno, mutato per economia, società, aspettative dei lavoratori e costo della vita. E questo fa sì che non sia più un mestiere attrattivo".

Mercoledì Bonvicini insieme al sindaco Vecchi, al presidente della Provincia Zanni hanno partecipato a un’assemblea dell’Agenzia per la mobilità, presenti anche il presidente di Act e il sindaco di Boretto Matteo Benassi, presidente dell’assemblea dei soci. Un secondo summit, durato quasi 3 ore, lo ha avuto con l’ad Roat e il presidente di Seta Alberto Cirelli. I due hanno spiegato della proposta di "regalare" la patente a chi decidesse di farsi assumere come autista e altre iniziative per rendere Seta più attrattiva e risolvere criticità come quella del caro-affitti.

"I sindaci non si sottraggono al confronto – sottolinea Bonvicini –. Una cosa su cui abbiamo ragionato io e Zanni è di sollecitare la Regione affinché ci vengano dati più chilometri di altre città rispetto a popolazione e territorio per esercire meglio il servizio. Questo cambierebbe la tipologia dei turni per gli autisti, togliendo i ‘buchi’ di attesa tra una corsa e l’altra, coprendo meglio e con più corse le esigenze dei cittadini. Il tema è complesso: va smontato e risolto pezzo per pezzo. Perciò ben venga il tavolo in Prefettura".

Rispetto alla mega holding regionale "saremo chiamati ad esprimerci, ma c’è la necessità di tenere il controllo a livello provinciale, vicino al territorio".