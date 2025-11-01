Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea DeloguAppartamento occupatoTommaso MerighiValentina di AmiciFerrara Food FestivalKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaSeta e le corse mancate: "Dal 2017 persi 2,2 milioni"
1 nov 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Seta e le corse mancate: "Dal 2017 persi 2,2 milioni"

Seta e le corse mancate: "Dal 2017 persi 2,2 milioni"

L’interrogazione di Pietro Vignali (presidente gruppo Forza Italia in Regione): "La giunta trovi soluzioni per migliorare il servizio del trasporto pubblico".

Alcuni dei mezzi più recenti della flotta reggiana. di Seta

Alcuni dei mezzi più recenti della flotta reggiana. di Seta

"In otto ani Seta ha perso più di 2,2 milioni di euro tra penali e riduzioni di corrispettivi per corse non effettuate ed altri disservizi. Anche questo dimostra che il servizio di trasporto pubblico erogato da questa azienda è deficitario". Lo sostiene Pietro Vignali, presidente del gruppo di Forza Italia in Regione, illustrando i dati ottenuti su sanzioni e corrispettivi che le aziende del trasporto pubblico devono corrispondere alle agenzie di mobilità che a loro affidano il servizio nei vari bacini provinciali dell’Emilia-Romagna.

"Non ci sono solo le giustificate lamentele, soprattutto di studenti e famiglie durante il periodo scolastico, per servizi di trasporto su strada non adeguati per ritardi sistematici, corse soppresse, riprogrammate improvvisamente o molto ridotte in alcuni periodi dell’anno da e per alcune località. Per tutti questi disservizi Seta restituisce alle tre agenzie di mobilità di Piacenza, Reggio Emilia e Modena consistenti risorse che avrebbe potuto e dovuto impiegare meglio", aggiunge Vignali.

La situazione peggiore è quella di Modena che ha accumulato tra il 2017 e il 2024 una somma di oltre un milione di euro tra penali e riduzioni di corrispettivo stabilite dal contratto di servizio. Piacenza, che ha comunque un bacino notevolmente inferiore, ne ha accumulate per 614.502 euro. E Reggio? Registra più o meno lo stesso risultato di Piacenza con 627.051 euro. Ma con dati che riguardano solo gli ultimi due anni. Nel 2023 e 2024 nel Reggiano "emerge un netto peggioramento".

Da segnalare po che dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022, in emergenza Covid, le sanzioni sono state sospese e non sono state calcolate. Vignali ha presentato un’interrogazione "affinché la giunta regionale trovi soluzioni efficaci per migliorare il servizio di Seta".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Trasporti