Seta e le corse mancate: "Dal 2017 persi 2,2 milioni"

"In otto ani Seta ha perso più di 2,2 milioni di euro tra penali e riduzioni di corrispettivi per corse non effettuate ed altri disservizi. Anche questo dimostra che il servizio di trasporto pubblico erogato da questa azienda è deficitario". Lo sostiene Pietro Vignali, presidente del gruppo di Forza Italia in Regione, illustrando i dati ottenuti su sanzioni e corrispettivi che le aziende del trasporto pubblico devono corrispondere alle agenzie di mobilità che a loro affidano il servizio nei vari bacini provinciali dell’Emilia-Romagna.

"Non ci sono solo le giustificate lamentele, soprattutto di studenti e famiglie durante il periodo scolastico, per servizi di trasporto su strada non adeguati per ritardi sistematici, corse soppresse, riprogrammate improvvisamente o molto ridotte in alcuni periodi dell’anno da e per alcune località. Per tutti questi disservizi Seta restituisce alle tre agenzie di mobilità di Piacenza, Reggio Emilia e Modena consistenti risorse che avrebbe potuto e dovuto impiegare meglio", aggiunge Vignali.

La situazione peggiore è quella di Modena che ha accumulato tra il 2017 e il 2024 una somma di oltre un milione di euro tra penali e riduzioni di corrispettivo stabilite dal contratto di servizio. Piacenza, che ha comunque un bacino notevolmente inferiore, ne ha accumulate per 614.502 euro. E Reggio? Registra più o meno lo stesso risultato di Piacenza con 627.051 euro. Ma con dati che riguardano solo gli ultimi due anni. Nel 2023 e 2024 nel Reggiano "emerge un netto peggioramento".

Da segnalare po che dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022, in emergenza Covid, le sanzioni sono state sospese e non sono state calcolate. Vignali ha presentato un’interrogazione "affinché la giunta regionale trovi soluzioni efficaci per migliorare il servizio di Seta".