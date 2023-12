Seta è una pentola a pressione. Azione attacca: "E le maggioranze?". L’assessore: "Giusto il tavolo"

Una pentola a pressione, Seta spa, che rischia di esplodere. Le proteste per i disservizi del trasporto pubblico locale su gomma e il disagio crescente degli autisti - veicolato dai sindacati - sono ormai giunti a livelli estremi tanto che è la stessa assessora comunale alla Mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini a dirci: "Il tavolo in Prefettura può essere utile per mettere in fila le criticità e dare la possibilità all’azienda di raccontare le iniziative che sta cercando di mettere in campo per rendersi più attrattiva e risolvere alcune delle problematiche attualmente presenti".

Il 57% del capitale di Seta è detenuto da soggetti pubblici: Act Reggio (15,4%); enti locali di Modena (25,1%) e Comune di Piacenza (9,9%). Ed è ad essi che, dopo l’incontro del giorno 14 con Ausl e l’Ispettorato provinciale del lavoro, i sindacati si rivolgono: "Sul settore e sul lavoro degli autisti occorre necessariamente un cambio di passo radicale". Azienda e organizzazioni sindacali saranno convocate separatamente dalla Medicina del lavoro per "valutare le azioni da intraprendere ove saranno riscontrate irregolarità".

Intanto anche Azione - per voce del responsabile Enti locali Paolo Zanca e del presidente regionale Claudio Guidetti, reggiano - suona la sveglia: "È indispensabile che le maggioranze che governano Reggio e Modena si facciano carico di una discussione seria su quanto sta accadendo e su quale sia il futuro del Tpl; i piani di una super holding regionale di cui tanto si parla ci sembrano più un gioco di prestigio".

È poi stato chiesto a Matteo Richetti, capogruppo azionista alla Camera, e al senatore Marco Lombardo (segretario regionale del partito) di depositare un’interrogazione urgente al Ministero dei Trasporti sulle condizioni di lavoro in Seta. Circa le condizioni, i sindacati van dicendo da mesi quali siano: turni spezzati di 14 ore dalle 6 del mattino alle 21; mancanza di servizi igienici ai capolinea, di spazi adeguati in cui trascorrere le ore di attesa tra i turni; personale costretto a scaldarsi nelle auto o riparare in qualche locale pubblico per passare le ore di fermo. Il tutto per circa 1.300 euro al mese. Una questione non solo di dignità del lavoro, ma anche di sicurezza per i passeggeri.

I temi sul tavolo? Oltre alla costante emorragia di autisti verso il privato o altre regioni, la difficoltà estrema delle relazioni sindacali. Ed i cittadini che hanno un bisogno vitale di un Tpl efficiente ma che si scontrano con linee, orari, tratte tarati sull’esistente e non sui bisogni reali. Martedì e mercoledì per l’assessora Bovincini sono stati dei tour de force tra riunioni con i sindaci soci di Act e con Seta stessa. Tantissime le complessità, a partire dalla scarsità di fondi per il Tpl stanziati dal Governo: "Gli enti locali sono un po’ schiacciati in questa dinamica complessa perché sono sia controllori del corretto esercizio che soci dell’azienda", ammette lei.

Azione parla invece di "decadenza di Seta pagata a caro prezzo da pendolari, studenti e dalla parte più debole della popolazione". E aggiunge: "Il Tpl è un servizio strategico per una comunità che vuole essere avanzata o, se non altro, pronta a raccogliere la sfida di un futuro sostenibile. Le condizioni di lavoro degli autisti sono andate però oltre la soglia del comprensibile". E allora Guidetti e Zanca affermano: "Seta sta abusando di uno strumento contrattuale; perde autisti, incartandosi in una spirale dannosa. Crediamo che un’azienda pubblica debba avere un’etica che si manifesta in primo luogo sapendo proteggere i suoi lavoratori. Non umiliandoli come carne da cannone. La direzione, la presidenza e il CdA hanno precise ed oggettive responsabilità". Perciò ben vengano, dice Azione, i Tavoli convocati urgentemente a Modena e Reggio, ed "un confronto aperto a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione".