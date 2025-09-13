Seta, futuro e manovre . Pazza idea: l’alleanza con Parma o Romagna

Trasporto pubblico locale, anno zero: Modena, Reggio e Piacenza – giudicando vessatorio e tossico il rapporto con Tper - accarezzano la pazza idea di smarcarsi da Bologna e stringere alleanze alternative. Con Start Romagna a Sud oppure con Tep Parma a Nord. Bologna assiste sorniona e mormora: "Ma dove vanno…", puntando sul fatto che l’indizione della gara europea in programma nel 2026 da parte della Regione è imminente. Modena e Reggio sono a un bivio: sventolare un’intesa a portata di mano con altre aziende per mettere Tper spalle al muro e barattare qualche vantaggio. Un bluff che potrebbe fruttare qualche concessione, ma non il bersaglio grosso: cioè ottenere l’ad, decisivo per l’organizzazione del sistema e la ripartizione dei fondi. Oppure possono giocare sul serio, arrivando a scaricare Bologna.

Il nodo dell’amministratore delegato è decisivo: la Corte dei conti ha fatto capire che l’incarico spetterebbe ai soci di maggioranza pubblici, cioè Comuni e province. Da Tper però non condividono questa lettura rigorista e modenese della magistratura contabile. E tengono salde le mani sulle redini.

In ogni modo Modena è in allerta. E adotta una politica dei due forni. Sonda da un lato un’alleanza con Start Romagna, guidata dall’ex assessore regionale Andrea Corsini (che ben conosce curve e rettilinei del sistema dei trasporti), l’uomo in predicato di guidare Tper, ma che non è stato scelto dalla Regione. Seta-Start sarebbe un matrimonio da poco meno di tre milioni e mezzo di passeggeri, in grado quindi di fare massa critica e vincere eventuali gare. Uno spauracchio per Tper. Dall’altro flirta con Parma, titolare del famoso modello ‘in house’, a gestione diretta del territorio, una soluzione che a Modena si studia da tempo. Parma è sempre stata gelosa della sua autonomia, ma pare che anche nelle Terre di Maria Luigia sia considerato allettante un soggetto nuovo che unisca l’Emilia da Piacenza a Modena. Con Tper, anche in questo caso, in fuorigioco. Un esperto modenese del settore ritiene una nobile necessità la rottura degli equilibri esistenti, "per porre fine a una mera logica di potere e per ricondurre il trasporto al servizio dei cittadini dei singoli territori".

Cosa ne pensa la Regione? Socia di maggioranza di Tper (insieme al Comune di Bologna), il presidente de Pascale trova nel sindaco Matteo Lepore un alleato che ha sempre spinto per la holding Tper-Seta. Ma negli ultimi mesi in Regione non se ne parla più. La scommessa di viale Aldo Moro è che Modena e i Comuni soci di Seta, presto o tardi, dovranno cedere all’assedio, non avendo il tempo per costruire coalizioni con altri territori. Nel 2026 partirebbero le gare d’appalto per l’affidamento del trasporto pubblico a Modena, Reggio e Piacenza. Si allarga il fronte di chi chiede alla Regione di spostare i bandi al 2028. Fino ad ora solo risposte vaghe.

Gianpaolo Annese