Seta, i sindacati all’attacco: "No all’aumento dei biglietti e al personale precario"

Il trasporto pubblico locale di Reggio è segnato da gravi problemi di efficienza e trasparenza, a partire da numeri e dati mai consegnati alle Rsu. Lo sanno gli autisti Seta costretti a turni inaccettabili, lo sanno cittadini e pendolari. In queste condizioni è fuori luogo parlare di aumento dei biglietti senza un confronto con chi rappresenta maestranze e utenza.

Così i leader confederali Cristian Sesena (Cgil), Rosamaria Papaleo (Cisl) e Roberto Rinaldi (Uil) commentano le recenti dichiarazioni sul Carlino dell’assessora alla Mobilità Carlotta Bonvicini. I sindacati parlano di promesse tradite e di un servizio ancora lontano dal ritorno alla normalità dopo i tagli del 2024, "l’anno orribile" del Tpl. "Reggio si deve accontentare del 98% delle corse di allora – scrivono –. Le ragioni sono note: mancano autisti, sempre più in fuga da un’azienda partecipata dal pubblico che ha rinunciato a investire sulla qualità e sulla dignità del lavoro".

Tre le questioni contestate. Nel mirino, ad esempio, anche il potenziale ricorso a personale somministrato, giudicato un danno che aumenta precarietà senza risolvere i nodi strutturali. "Se verranno confermate le indiscrezioni su autisti gettonisti reclutati in Campania, significherà spendere denaro pubblico nel lavoro precario, risorse che Seta ha sempre negato a organici stabili". Per questo Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro al Comune: "Abbiamo appena chiesto un incontro al Comune di Reggio e se questa ipotesi non verrà smentita, la mobilitazione sarà inevitabile".

Altro fronte caldo quello tariffario. "In un momento di difficoltà per famiglie e pendolari, pensare ad aumenti per i titoli di viaggio sarebbe già problematico. Diventa inaccettabile se guardiamo al via libera dell’assessora Bonvicini, che in circa una settimana ha cambiato posizione: prima contraria come Modena e Piacenza, poi favorevole richiamandosi a un impegno del 2023". Secondo i sindacati, nessuno era stato informato di quell’accordo: "A proposito del grande bisogno di trasparenza che c’è in Seta, né l’azienda né il Comune hanno mai chiarito l’esistenza del rischio di un caro autobus".

Le confederazioni chiedono infine chiarezza sugli assetti societari futuri e garanzie occupazionali attraverso clausole sociali nelle procedure di assegnazione. "Non entriamo nel risiko di alleanze con Romagna o Parma. L’unica cosa certa – ricordano – è l’ordinanza della Corte dei Conti che a maggio ha sollecitato i Comuni e le Province di Reggio, Modena e Piacenza a riprendere in mano il futuro di Seta e del trasporto pubblico locale, chiudendo una fase di subalternità a Tper e a interessi che non coincidono con l’esigenza mai risolta di un aumento della qualità del servizio per Reggio, che non può andare disgiunta da un altrettanto cospicuo miglioramento della qualità del lavoro".

e.b.