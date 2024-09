Seta incentiva l’uso dei mezzi: "Ma a Reggio mancano 40 autisti"

Reggio aderisce come sempre alla Settimana europea della Mobilità. Iniziativa quest’anno in programma dal 16 al 22 settembre. Tema di questa edizione è "Shared public space – Spazio pubblico condiviso", per incoraggiare tutti a condividere lo spazio pubblico e ad assicurare che soprattutto pedoni e ciclisti possano muoversi in modo sicuro. A Reggio, su iniziativa del Comune, il programma si estende in realtà fino al 6 ottobre. Accanto alle iniziative di sensibilizzazione, educazione e comunicazione rivolte al mondo della scuola e alla cittadinanza per diffondere la cultura della sostenibilità, aggiunge – in collaborazione con l’Agenzia per la mobilità e l’azienda di trasporto pubblico Seta – la promozione di una serie di azioni e agevolazioni per incentivare l’utilizzo dei mezzi del Trasporto pubblico locale. Il programma e tutte le informazioni sono consultabili su www.comune.re.it Il programma della Settimana europea della mobilità e le iniziative sono state presentate dall’assessora alle politiche per il clima e mobilità sostenibile, Carlotta Bonvicini: dal presidente di Seta, Alberto Cirelli; dall’amministratore unico di Agenzia per la mobilità Reggio, Stefano Riva; e da Raffaella Monti, presidente Fiab Reggio– Tuttinbici. "Anche quest’anno abbiamo aderito con convinzione alla Settimana europea della mobilità – ha spiegato Carlotta Bonvicini – che rappresenta un’occasione importante per promuovere buone prassi di sostenibilità ed educazione a un corretto uso della strada, facendo rete con le diverse realtà del territorio impegnate in questo ambito". "Promuovere l’uso integrato dei mezzi pubblici e delle forme di mobilità a basso o nullo impatto ambientale rientra pienamente nella strategia di transizione ecologica che, ad esempio, ci vede impegnati con un consistente piano di investimenti finalizzati al rinnovo della nostra flotta – ha detto il presidente di Seta Alberto Cirelli – Integrare il trasporto pubblico con servizi di sharing mobility può invogliare i cittadini a sperimentare nuove abitudini".

Cirelli ha poi assicurato che con l’inizio dell’anno scolastico non saranno diminuite le corse negli orari punta, nonostante in organico manchino 40 autisti. Ci saranno solo corse un po’ più diluite in orari pomeridiani. "Con il personale che stiamo formando all’interno dell’Academy che abbiamo attivato, speriamo di normalizzare la situazione nella prossima primavera. Rimane fermo il fatto che serve un aiuto concreto da parte del governo, perché la nostra azienda con biglietti e abbonamenti riesce a coprire solo il 30% dei costi, il restante 70 come per la sanità, arriva dallo Stato, che però non è indicizzato ormai da tre anni". Stefano Riva ha inoltre sottolineato l’impegno dell’ Agenzia nel mettere sempre più a sistema le connessioni tra servizio pubblico e mezzi privati: "È importante migliorare anche le infrastrutture di servizio – ha detto – a partire da quelle del Cim e dell’ex Zucchi". Viene confermata anche per l’anno scolastico 2024-25 ‘Salta su!’, l’iniziativa che permette agli studenti under 18 anni di viaggiare gratuitamente su bus e treni regionali per andare a scuola. Per tutti chi possiede l’abbonamentoi, annuale o mensile, Seta ha invece dato la possibilità di richiedere entro il 30 novembre 2024 un coupon per utilizzare gratuitamente le biciclette di RideMovi disponibili nel territorio comunale.

Stella Bonfrisco