Seta, incontro con i sindacati: "No all’aumento del biglietto"

Confronto "positivo", ieri mattina in sede provinciale tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil (settore trasporti), Provincia, Comune di Reggio, società Seta e Agenzia per la mobilità, all’incontro richiesto dai sindacati in merito alle azioni unilaterali intraprese dall’azienda di trasporto pubblico Seta e alle notizie apprese a mezzo stampa come, ad esempio l’assunzione di lavoratori gettonisti, le dichiarazioni di possibili aumenti tariffari ("l’aumento delle tariffe – ha dichiarato nei giorni scorsi l’assessore regionale Irene Priolo – non solo è fisiologico dopo un certo lasso temporale, ma diventa imprescindibile quando il fondo per il trasporto pubblico locale da parte del Governo non aumenta e le aziende e le realtà territoriali più piccole si trovano a dover risolvere gli aumenti dei costi Istat") e il "caos" iniziale registrato all’apertura delle scuole.

La richiesta unanime di trasparenza, metodo e contenuti su tutti i fronti, socializzata dalle organizzazioni sindacali, "mira a ripristinare un clima di fiducia tra lavoratori e azienda, troppe volte calpestato, e a costruire una fase nuova di confronto sulle decisioni strategiche".

"A cominciare dal ventilato aumento tariffario sollecitato – aggiungono i rappresentanti dei lavoratori – che non può essere determinato bypassando i Comuni soci. Aumento che troverà l’opposizione ferma di Cgil, Cisl e Uil in assenza di una chiara e solida road map per gli investimenti a favore dei lavoratori del settore e dei cittadini. Il trasporto pubblico è un grande servizio pubblico, non un forziere da spremere alla bisogna, specie considerando la situazione finanziaria di Seta, altro elemento che necessita di un dialogo che deve ripartire con l’azienda. Un rapporto più trasparente e coordinato con Seta è lo strumento per approcciare anche la delicata materia della gara di affidamento del servizio, dei suoi tempi ancora incerti e della forma societaria regionale con la quale si arriverà a questo appuntamento".

I sindacati dicono di aver "apprezzato la volontà di cambiare passo, a partire dalle relazioni sindacali cui la neo eletta presidente di Seta, dottoressa Valeriani, ha dimostrato di tenere in particolar modo".

Ma Cgil, Cisl e Uil aggiungono pure come "tutto questo non significa sollevare da responsabilità gestionali l’azienda, che non ha mai brillato nel recente passato nella valorizzazione del suo capitale più prezioso: gli autisti".

"Pertanto – concludono i sindacati – è necessario aprire subito una discussione tecnica che affronti le questioni in campo, al fine di poter migliorare il servizio che ricordiamo essere un diritto costituzionale esercitato soprattutto per studenti, pensionati e lavoratrici e lavoratori".