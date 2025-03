Seta, indetto lo stato d’agitazione. Orsa: "Disparità tra i dipendenti"

Orsa Trasporti ha proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti di Seta, nei tre bacini serviti dall’azienda di trasporto pubblico (Modena, Reggio Emilia e Piacenza). Il motivo sono le "disomogeneità preoccupanti" tra i territori per quanto riguarda le giornate "a disposizione" degli autisti. Gli accordi firmati, denuncia infatti Orsa, hanno creato "confusione e diseguaglianze tra i lavoratori", oltre a non essere uguali sotto il profilo dei sindacati coinvolti.

Infatti "a Modena, nessun sindacato ha sottoscritto l’intesa, a Reggio solo la Filt Cgil e la Faisa Cisal hanno deciso di firmare, mentre a Piacenza la firma è stata apposta da tutti i cinque sindacati" del trasporto pubblico. "Questa frammentazione – continua Orsa – non può che generare un’ulteriore divisione tra i lavoratori, che non si trovano di fronte a un’unica e chiara regolamentazione delle giornate a disposizione". "Riteniamo fondamentale – aggiunge – che i turni a disposizione siano assegnati con almeno 48 ore di anticipo affinché i lavoratori possano pianificare meglio la propria vita privata, conciliando gli impegni familiari e professionali in modo equilibrato".

Secondo il sindacato "questa divisione contribuisce a peggiorare le già difficili condizioni di lavoro, aumentando il malcontento tra i dipendenti". Il sindacato torna quindi a chiedere le elezioni delle Rsu aziendali ma, nel frattempo, ha indetto lo stato di agitazione "per far valere le nostre richieste, che potrebbero portare benefici ai lavoratori e quindi al servizio offerto alla cittadinanza". Non si escludono però anche altre forme di "mobilitazione" se le istanze non saranno prese in considerazione.