Seta, la presidenza è al femminile. Valeriani alla guida della società

Arrivano a dama le sette nomine del sindaco di Modena Massimo Mezzetti: Elisa Valeriani guiderà Seta, la società dei trasporti pubblici di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, dopo le dimissioni a fine marzo di Alberto Cirelli. Avvocata e docente di Economia politica al dipartimento di Unimore, oltre che consigliera di amministrazione di Bper Banca e della Fondazione San Carlo, Valeriani ha un passato da presidente di Ervet (oggi Art-Er). Sarà lei a traghettare l’azienda di trasporto pubblico nel futuro mega contenitore regionale in vista della gara europea del 2026.

Modena, Reggio e Piacenza hanno avvertito – dopo le numerose proteste su corse saltate, tempi di attesa lunghi, turni massacranti per gli autisti – che i soci pubblici di Seta non si accontenteranno dei ’conti in ordine’ ed entreranno solo in presenza di chiare garanzie di tutela dei territori locali.

Il problema è che mentre per mesi lo strumento della società unica era parsa la scelta definitiva da parte della Regione, stando a quanto trapela lungo la via Emilia, spunterebbe ora il ’niet’ del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, Comune che detiene il 30,11% delle azioni di Tper, società che ha in mano le redini gestionali del trasporto pubblico a Modena, Reggio e Piacenza. Dopo la levata di scudi di questi tre Comuni, decisi ad avere un peso e poteri concreti all’interno della ipotizzata società unica, Bologna preferisce puntare sul ritorno al vecchio schema datato 2023 della holding. Perché questa soluzione garantirebbe a Tper (e quindi a Bologna) quello che gli addetti ai lavori definiscono "un primato gestionale che non fa gli interessi di Modena e dei modenesi". La palla ora è nella metà campo della Regione. Vedremo chi la spunterà.

Proseguendo con le nomine, l’ex assessore e consigliere comunale Andrea Bosi, vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico e del Fisu-Forum Italiano Sicurezza Urbana, diventa il nuovo amministratore unico di Amo, l’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale, Sergio Duretti, direttore Azioni strategiche e speciali di Lepida e responsabile della Transizione digitale del Comune , entra a far parte invece del Cda della Fondazione Democenter-Sipe, mentre la ricercatrice e imprenditrice modenese Chiara Giovenzana è la nuova amministratrice di ForModena – Formazione professionale per i territori modenesi. Infine, Cinzia Cornia è stata confermata presidente della Fondazione Cresci@mo. Confermati anche i due consiglieri Ottavia Malagoli e Stefano Neri.

Gianpaolo Annese