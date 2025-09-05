Seta rassicura sui servizi. Per Cisl mancano autisti: "Si rischia il collasso"

Come ogni anno, alla vigilia della ripartenza delle scuole superiori, la Provincia di Reggio e il Comune hanno convocato in Sala del Consiglio il tavolo sulla mobilità scolastica con Agenzia per la Mobilità, Seta e sindacati. Un momento per fare il punto in vista del ritorno sui banchi di oltre 22mila studenti reggiani. Dall’incontro Seta ha confermato che "l’organico attuale consente di affrontare in maniera adeguata la ripresa dell’anno scolastico, assicurando così la copertura dei servizi dal 15 settembre". Un dato confermato anche dall’Agenzia per la Mobilità, che ha evidenziato come siano stati rimodulati e utilizzati tutti i chilometri di servizio messi a disposizione dalla Regione e programmati sul territorio provinciale. Inoltre, è stato ricordato che "all’inizio delle scuole, gli orari provvisori comportano inevitabilmente la necessità di interventi correttivi nelle prime settimane, per adeguare progressivamente l’offerta alle esigenze di studenti e famiglie". Sul tavolo resta comunque la questione del trasporto pubblico locale, alle prese con "sono criticità diffuse a livello nazionale", e per questo motivo le istituzioni hanno programmato "un nuovo incontro dedicato a costruire un percorso utile a risolvere le criticità del settore".

Ma al fianco del confronto istituzionale, la polemica sindacale continua a bollire. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, la Cisl si scaglia nuovamente contro Seta, accusata di "ribaltare la frittata". "Punto numero uno: l’azienda si è dimenticata di spiegare quanti autisti le mancano, cioè il dato chiave – spiega Gaetano Capozza, leader di Fit Cisl Reggio Emilia –. Lo ribadiamo noi. Sono almeno 50. Siccome gli autobus non si guidano senza autisti, la bozza di turni che Seta ha consegnato pochi giorni fa è il copia e incolla della versione 2024, già farcita coi tagli. Erano 177 i turni 2024, sono 175 i turni previsti dal 15 settembre. Sostenere che tutto sia perfetto e che il contratto di servizio sarà rispettato serve a Seta per tranquillizzare i Comuni soci, dato che pare abbiano dato un aut aut all’azienda. i 195 autisti superstiti di oggi bastano a malapena per far funzionare un sistema di corse tagliate". Secondo Capozza, c’è solo un modo per tenere in piedi questo schema: "Gli autisti ce la potranno fare solo con un numero folle di straordinari e i tristemente famosi turni massacranti, a causa dei quali Seta continua a perdere autisti su autisti. Ecco perché siamo già in ginocchio: bastano una manciata di malattie per far saltare il banco con nuovi disservizi per gli studenti e per tutti gli altri pendolari".