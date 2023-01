Seta replica ai sindacati "Gli autisti sono formati"

"AutistI debitamente formati e mezzi correttamente equipaggiati". È questa in sintesi è la replica della Direzione Esercizio Seta alle osservazioni dei rappresentanti sindacali di cui alle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Faisa-Cisal. Inoltre precisa in una nota la Direzione: "In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con oltre 230 autobus in circolazione sulle strade reggiane all’ora di punta e oltre 30.000 km percorsi ogni giorno, è certamente possibile che qualche mezzo abbia dei problemi. Tutti gli eventi incidentali sono comunque ricostruiti attraverso le immagini della videosorveglianza di bordo, ed analizzati attentamente dai nostri tecnici in ottica di miglioramento e apprendimento continuo".

Per quanto riguarda l’assunzione di personale e relativo addestramento, la Direzione Seta aggiunge: "Il personale viaggiante assunto, oltre ad essere preventivamente in possesso delle abilitazioni professionali richieste, viene immesso in servizio solo a seguito adeguata attività formativa interna, sia per quanto riguarda la corretta conoscenza dei mezzi utilizzati in ogni specifico bacino territoriale, sia ovviamente per l’opportuna presa visione delle linee sulle quali dovrà essere svolto il servizio. Comprende altresì un congruo periodo di affiancamento ‘in linea’ con il supporto di colleghi esperti. A chi dovrà effettuare il servizio in ambito montano, viene somministrata l’opportuna formazione per quanto riguarda la guida in condizioni meteorologiche avverse e le procedure da attivare per il montaggio delle catene. E’ evidente che la pratica di guida su strade ghiacciate o pesantemente innevate, è una condizione particolare che non può essere simulata o ricreata ad ‘uso didattico".

La nota conclude precisando che "la flotta SETA è equipaggiata con pneumatici rispondenti alle prescrizioni del Codice della Strada per il periodo invernale, che le dotazioni fornite sono certificate e quindi idonee all’impiego previsto, battistrada dei pneumatici con limiti superiori a quelli previsti dal Codice della Strada".

s.b.