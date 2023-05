Seta: "Siamo vicini all’autista, i video dati agli inquirenti"

"Seta esprime la più ferma condanna per il grave e ingiustificabile episodio accaduto all’ex Caserma Zucchi: per fortuna l’autista non ha riportato conseguenze, così come i passeggeri. Assicuriamo completo supporto legale al nostro dipendente in ogni grado di giudizio per l’eventuale azione di tutela da intraprendere". L’azienda di trasporti commenta così l’episodio accaduto mercoledì intorno alle 20, dove alcuni adolescenti sono saliti sulla linea 8 spruzzando spray urticante che ha intossicato tre giovani oltre all’autista, per fortuna senza gravi conseguenze. "Abbiamo messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini del sistema di videosorveglianza di cui è dotato l’autobus" conclude Seta.