Seta, sindacati al limite: "Tutti pronti allo sciopero"

Trenta autisti se ne sono andati da Seta l’anno scorso, quest’anno in quindici hanno già scelto di andare per altri lidi e altrettanti sono in procinto di farlo: "A casa nostra questo esodo si chiama disastro". Non ci girano attorno i leader di Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro. I dati che riportano parlano chiaro, "e nonostante questo l’azienda non ha risposto all’appello delle nostre organizzazioni sindacali che rappresentano la quasi totalità dei lavoratori iscritti – tuonano –. Seta si conferma la società pubblica con il peggior comportamento e ora è inevitabile: abbiamo comunicato l’apertura dello stato di agitazione". La governance di Seta "è "un serio problema": "Sembra quasi che convenga avere l’azienda in ginocchio – dicono – per poterla assorbire senza tante storie, quando invece servirebbe un piano di rilancio. Se questo è il film che qualcuno immagina di proiettare, ci saranno delle sorprese".

I sindacati riferiscono di aver chiesto il 2 ottobre un incontro urgente con Seta entro il 20 ottobre. "Sul piatto restano 14 richieste – spiegano – la principale delle quali riguarda l’applicazione di un unico contratto a tutto il personale". Questo punterebbe a risolvere la differenza che c’è tra chi è stato assunto prima e dopo il 2012. Quelli arrivati dopo "guadagnano mediamente 150 euro in meno rispetto agli altri colleghi, hanno 18 giorni di riposo in meno ogni anno e devono subire i turni di lavoro più massacranti, a cominciare da quelli spezzati che portano via 13-14 ore al giorno". Non c’è quindi da stupirsi, dicono, se se ne vanno. "Basterebbe un pizzico di rispetto per queste persone e di cultura aziendale per dare loro risposte. Ma Seta se ne guarda bene".

Non solo, senza replica da parte della società è rimasto anche "l’aumento dell’indennità di turno – elencano – l’introduzione di un’indennità di presenza per ogni giornata effettiva di lavoro, un’equa ripartizione dei carichi di lavoro, l’attivazione di una diaria per chi svolge turni disagiati". Altro nodo critico: "A oggi Seta non ha ritenuto di utilizzare i 150mila euro stanziati dal Comune capoluogo e dalla Provincia di Reggio, destinati a migliorare il welfare".

"Lo stato di agitazione – concludono – di fatto rappresenta l’apertura del percorso che porterà allo sciopero di tutta la categoria. Se l’azienda continuerà a non rispondere o fornirà risposte inadeguate i sindacati chiederanno un incontro alla Prefetta Maria Rita Cocciufa".