Seta, terzo sciopero in due mesi "Management sordo e inadeguato"

"Non era mai successo di proclamare tre scioperi in due mesi. Siamo davvero dispiaciuti, chiediamo scusa ai reggiani e voglio che sappiano che anche noi per manifestare rinunciamo a una parte dei nostri stipendi già bassi. Abbiamo bisogno di dignità". Francesco Fusco (Fit-Cisl) non è felice di proclamare la sollevazione, indetta anche da Cgil e Uil, dei dipendenti contro Seta per tutta la giornata di oggi. L’azienda che gestisce il trasporto pubblico anche di Modena e Piacenza impiega a Reggio 223 persone e dovrà fare i conti con il terzo sciopero in 60 giorni, il primo il 17 febbraio, il secondo il 20 marzo. Alle 10.30 partirà un corteo da via Roma e si costituirà un presidio in piazza Prampolini. "Dopo la manifestazione di marzo il Comune ci ha aiutato - spiega Giuseppe Ranuccio della Filt-Cgil - ad avere un incontro con Seta, il 13 di questo mese. L’azienda però ha evitato un reale confronto e nel verbale ha pure tagliato l’unico punto su cui si era ottenuto qualcosa, il suo impegno a costituirsi parte civile nei processi in cui siamo parte lesa. Il management di Seta non è adeguato, le relazioni industriali sono ai minimi storici. Deve intervenire la politica perché è un’azienda partecipata con una funzione fondamentale per la comunità". Ranuccio segnala una questione urgente: "A giugno saranno a gara cinque lotti, con un finanziamento per chilometro che si abbasserà da 2 euro e 65 a 2,42. Rischiamo una serie di nuovi casi ’Concord tours’, gestori che non ci stanno con i costi e sospendono il servizio. Linee che saltano, dipendenti non pagati, cittadini a piedi".

Maria Stella Vannacci, segretaria Uil trasporti Emilia, insiste sulla coesione dei lavoratori: "Seta vuole dividerci. Ci sono tre livelli salariali, chi è stato assunto prima del 2012 non ha i buoni pasto degli altri e chi entra adesso lo fa con parametri salariali più alti, essendoci maggior richiesta di autisti. Chiediamo un percorso per portare su quei livelli tutti, ma la risposta è stata ’picche’". Fusco si aggancia: "Fare l’autista oggi non è più appetibile, dobbiamo lavorare tantissimo con pesanti responsabilità legali ma salari bassi e ancora meno rispetto aziendale. Paradossalmente ci converrebbe essere licenziati e riassunti, anche altrove: dieci dipendenti sono stati assunti da Iren con contratti ben migliori, conviene più caricare spazzatura che persone". Rannuccio conferma: "Nel nostro settore c’è un ricambio mai visto, emorragie nell’organico che andrebbero affrontate in maniera strutturale. Avremmo delle richieste in ogni ambito, assunzioni, salari, orari, condizioni di lavoro, tutele legali, ma la sordità è totale".

Vincenzo Miglino (Faisal Cisal, in basso), spiega il problema buoni pasto: "Non vengono riconosciuti agli assunti prima del 2012, con la scusa che dopo il turno di notte potrebbero andare a pranzo in mensa. Ma è una speculazione, Seta vuole risparmiare 5,29 euro al giorno sulle spalle di una settantina di dipendenti, molti dei quali presto se ne andranno - 12 solo quest’anno, per dire. Ci hanno dato degli irresponsabili ma noi, a differenza di certi dirigenti strapagati, ci siamo e accetteremmo qualche compromesso".

Tommaso Vezzani