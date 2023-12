"seta, turni massacranti"

Per analizzare la situazione dei turni massacranti degli autisti, mercoledì nella sede dell’Ausl si è tenuto un incontro tra azienda, Ispettorato del lavoro e i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa e Ugl, ai quali Seta non ha mai fornito dati (più volte richiesti) sugli straordinari. Al centro del tavolo anche sono le disponibilità dei turni, con molti lavoratori che vengono a conoscerli solo i il giorno prima. Intanto oggi si prevedono disagi a causa dello sciopero nazionale di 24 ore del settore indetto da Cobas, Sgb e Cub Trasporti. Seta comunica che saranno garantite le corse nelle fasce orarie di garanzia; le possibili astensioni avverranno dalle ore 9 alle 13 e dalle 15,30 fino a fine servizio. Le corse garantite sono indicate nella sezione "Linee" del sito web; informazioni in tempo reale si possono reperire anche grazie all’app gratuita, al numero 840 000 216 e, su WhatsApp al 334 2194058.

f. c.