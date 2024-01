Settanta giovani musicisti per ’Pierino e il lupo’

Oggi alle 16 al teatro di Casalgrande va in scena "Pierino e il lupo" con l’esibizione dell’Accademia filarmonica di Sassuolo e Scuola corale Puccini. Uno spettacolo che vede protagonisti circa settanta giovani musicisti provenienti da diversi conservatori emiliani (Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna) animati dal desiderio di studiare e fare musica insieme. "Pierino e il lupo" è una favola sinfonica scritta per l’infanzia su testo e musica del compositore Sergej Prokof’ev. Adatto a tutte le età, lo spettacolo punta a stimolare la fantasia dello spettatore. "In questa rappresentazione puntiamo sulla semplicità e, grazie a qualche gioco di luci, speriamo di regalare un momento magico e di fantasia. Siamo tutti Pierino, bambino disobbediente, con grande coraggio cattura il lupo nella foresta e lo consegna ai cacciatori insieme ai suoi amici animali", dicono gli organizzatori. "Pierino e il lupo" è una favola ma anche un’ispirazione a fare del proprio meglio: nonostante la disobbedienza iniziale, Pierino diventa un eroe positivo per aver salvato tutti dalla paura del lupo cattivo. Il concerto è diretto da Lisa Fontani, con la voce recitante di Francesco Messori.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-1880040 oppure 334-2555352 (info@teatrodeandre.com).