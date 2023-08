Settantamila tortelli pronti per la cottura A Campolungo la festa è di beneficenza

Torna stasera e domani (dalle 19,30) la 25^ Tortellata di Campolungo di Castelnovo Monti, una delle feste più attese dell’estate in montagna. Verranno preparati più di 70.000 tortelli dalle "rezdore" del paese. Una tradizione che – come testimonia la foto, con la piccola Nicole che impara dalla bisnonna Marisa – si tramanda di generazione in generazione. Saranno preparati tortelli di erbette, di patate, di zucca e di radicchio e, come sempre, il ricavato verrà destinato a scopo benefico. Due i progetti beneficiari, uno estero e uno locale. Quello locale aiuterà Casa Novella, in provincia di Ravenna, che accoglie minori in difficoltà ed ha subito due alluvioni. Casa Novella si sostiene attraverso diverse attività che coinvolgono i ragazzi, ad esempio la produzione di pasta frescai. Il progetto estero riguarda invece il Madagascar, e punta a tutelare la foresta di Vohidahy dal taglio illecito delle piante e dagli incendi, rafforzando le capacità delle comunità locali.

s.b.