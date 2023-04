Sette artisti si misurano sul tema ’Appartenenza’

di Lara Maria Ferrari

Sette artisti internazionali si misurano sul tema ‘Appartenenza’ nel cuore pulsante delle attività culturali della città.

Accade con la nuova edizione di Giovane Fotografia Italiana #10, che aprirà venerdì alle 19, a Palazzo dei Musei.

Domenica alle 11 si potrà prendere parte alla visita guidata insieme agli artisti coinvolti, e per le 12 sono attesi i nomi dei vincitori del Premio Luigi Ghirri e della menzione speciale Nuove Traiettorie. GFI a Stoccolma. Reggio valorizza la ricerca di Eleonora Agostini, Andrea Camiolo, Sofiya Chotyrbok, Davide Degano, Carlo Lombardi, Giulia Mangione ed Eleonora Paciullo, selezionati tra oltre 400 candidati.

In ‘La carne dell’orso’ Carlo Lombardi (Pescara, 1988) compie un’indagine sull’evoluzione etica e antropologica delle pratiche sociali a protezione degli orsi appenninici negli ultimi cento anni. La sua ricerca è volta a instillare un dubbio nella comprensione del nostro personale rapporto con gli animali selvatici.

‘A Study on Waitressing’ di Eleonora Agostini (Mirano, 1991) si presenta come raccolta di fotografie, collage, immagini in movimento e testi che esamina i fenomeni di auto rappresentazione. Il progetto interroga l’immagine romanzata della cameriera, attraverso la figura della madre dell’artista, studiando la relazione tra individualità e appartenenza a un ruolo sociale.

‘The Manhattan Project’ di Andrea Camiolo (Leonforte, 1998) propone immagini generate da un’intelligenza artificiale e poi manipolate che simulano fotografie d’archivio. Immagini non reali, di cui è difficile dire a chi appartengano, che tuttavia parlano di realtà e del presente.

‘Home Before Dark’ nasce dalla rinuncia dell’artista Sofiya Chotyrbok (Zolochiv, Ucraina, 1991), alla cittadinanza ucraina a favore di quella adottiva italiana. Questo episodio biografico ha dato origine a un processo creativo di riscoperta di sé, attraverso immagini che coniugano autoritratto, staged photography, collage e archivio.

‘Romanzo Meticcio’ di Davide Degano (Cividale del Friuli, 1990) è un invito a mettere in discussione il concetto di identità italiana, dando centralità a elementi abitualmente marginalizzati, attraverso immagini di periferie, meridione, minoranze, immigrazione, italiani di seconda generazione e la rimozione del passato coloniale.

Giulia Mangione (Firenze, 1987) combina fotografia documentaria e finzione per riflettere sulle paure collettive della società. ‘The Fall’ guarda ai miti popolari attorno all’Apocalisse e alle teorie del complotto a essa collegate, osservando come l’appartenenza a una comunità o a un culto possa far sentire le persone più sicure e protette.

‘Teofanie’ di Eleonora Paciullo (Torino, 1993) nasce dal suo ritorno in una piccola località della Locride, in Calabria, a cui sono legate le sue origini. Attraverso fotografia, documentazione e performance, l’artista vuole dare vita al re-incanto del luogo magico della sua infanzia.