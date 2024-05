Sette candidati per il post-Vecchi

Sette aspiranti ‘re’ di Reggio. Tutti in "the box" – direbbero gli inglesi che di corona se ne intendono – ossìa nel calderone delle urne. Saranno loro a giocarsi la contesa per diventare sindaco alle prossime elezioni amministrative (primo turno previsto sabato e domenica 8-9 giugno, eventuale ballottaggio il 23 dello stesso mese) a meno di clamorose esclusioni al vaglio in queste ore dell’ufficio elettorale presieduto dal dirigente Alberto Bevilacqua. Alla scadenza dei termini, a mezzogiorno di ieri, si sono presentate 16 liste per sette pretendenti alla fascia tricolore indossata dall’uscente Luca Vecchi nei due mandati dell’ultimo decennio.

Alla vigilia, si prospettavano otto candidati, ma il Movimento 3V – d’ispirazione No-Vax – che avrebbe dovuto schierare Simona Gherpelli, non è riuscito a presentare le firme necessarie. "Sapevamo che sarebbe stato difficile – spiega la mancata competitor – E il sistema elettorale attuale mette in difficoltà solo i nuovi partiti, costretti alla presenza di autenticatori, dimostrandosi poco democratico".

In totale saranno 478 i concorrenti a sedere nella solenne Sala del Tricolore (oltre ovviamente ai candidati sindaci che, qualora non fossero eletti per la guida del municipio e scattasse il seggio per la propria lista, sarebbero i primi ad entrare di diritto in Consiglio Comunale).

La geografia degli schieramenti vede contrapposti in primis ovviamente centrosinistra e centrodestra che si affidano – entrambi insieme per la prima volta – a due civici. Da una parte, il favorito Marco Massari, 63 anni, ormai ex primario degli Infettivi del Santa Maria di cui è stato simbolo nella lotta alla pandemia che proverà ad allungare il monopolio ’rosso’ di potere nella città culla della bandiera, puntando addirittura al primo turno (agli ultimi sondaggio oscilla tra il 48 e il 51-52%). Sarà lui a guidare la maxi-coalizione di sette liste in appoggio sotto l’egida del Pd e della sua civica: nel ’campo largo’ da tante anime quasi agli antipodi unite da un filo sottile nel nome del bene comune, lo supportano il Movimento 5Stelle, Azione, Uniti per Reggio (composta da Italia Viva, Psi e +Europa), Sic (Sinistra Italiana e Rec) ed Europa Verde.

Dall’altra parte, l’avvocato Giovanni Tarquini, 57 anni, figlio del compianto magistrato Giancarlo, chiamato ad una vera e propria impresa con la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, oltre ad un listino civico. Il suo nome era emerso già un anno fa tra mille entusiasmi, poi per logiche di partito – più romane che locali – si è tutto raffreddato per arrivare infine a dama. Nonostante una campagna elettorale partita a rilento, l’obiettivo minimo – sfruttando il vento meloniano in poppa al Governo – è andare al ballottaggio per riscrivere la storia di cinque anni fa quando Roberto Salati (oggi alla Lega) costrinse Vecchi al secondo turno, uno spareggio inedito per il centrosinistra.

Si propone come ago della bilancia per poi essere decisivo al ballottaggio invece Coalizione Civica, considerato ormai il vero ’terzo polo reggiano’ che schiera Fabrizio Aguzzoli, 65 anni, medico chirurgo di oncologia all’Arcispedale in pensione, ex fuoriuscito dai grillini che, con Dario De Lucia (emigrato dal Pd), ha dato vita alla nuova lista.

Gli outsider. Un altro avvocato, Paola Soragni, 53 anni, anch’essa delusa dal M5s dalla quale è uscita da pochi mesi, ha messo in fila una squadra con ben venti dissidenti pentastellati. Nome della squadra? Movimento per Reggio, quasi unosberleffo al M5s. Discesa in campo in extremis la paladina dell’anti-violenza Giuliana Reggio, 65 anni – madre di Jessica Filianti, ammazzta con 43 coltellate dall’ex fidanzato nel 1996, un femminicidio che ancora oggi grida orrore in città – che correrà con Alleanza Civica, la formazione che da due mandati ha visto sedersi in Consiglio Comunale con la pasionaria Cinzia Rubertelli (che due anni fa ha lasciato lo scranno per motivi di lavoro, lasciando il campo di battaglia a Filippo Ferrarini). E che, ai nastri di partenza, aveva sposato il progetto di Tarquini per poi sancire il divorzio-lampo con tanto di accuse e polemiche. Sfida ardua, sulla carta, alla soglia di sbarramento per Gianni Tasselli, 62 anni, storico cooperatore, con la sua lista ’REagire’ dietro la quale c’è il partito di Rifondazione Comunista che mette alla prova la presenza, tutto sommato ancora viva, dei nostalgici della storica falce e martello. Infine, dopo essere riuscito a raccogliere le adesioni contro ogni pronostico, ecco l’esotico Ppl, acronimo di Pane Pace Lavoro che schiera Hasbi Vladimir Sabillón, 44 anni, grafico pubblicitario, originario dell’Honduras.