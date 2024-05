Sette donne, cinque uomini e il ’campo largo’. Ecco il team del candidato sindaco Cortenova

Una squadra di candidati con sette donne e cinque uomini, con età media di 37 anni. E’ la lista di Bagnolo Futura guidata dal candidato sindaco Pietro Cortenova, presentata l’altra sera al teatro del paese. La lista è appoggiata da Pd, M5S, Verdi, Azione, Sinistra Italiana, Partito socialista, oltre alle due liste Siamo Bagnolo e Bagnolo Bene Comune. Il candidato sindaco ha illustrato alcune linee guida del programma elettorale.

I candidati sono: Beatrice Bianchini, 23 anni, studentessa universitaria, Silvestro Ascione, 44enne, ingegnere Telecomunicazioni, Thomas Benvenuti, 25 anni, attuale segretario Pd locale, Mara Bianchini, 54 anni, impiegata, Marcello Bonini, 58 anni, impegnato nel mondo dello sport, Eleonora Conti, 33 anni, socia in azienda di automazione industriale, Paolo Mazzola, 64 anni, ex pilota di aerei di linea Alitalia, Harjot Kaur, indiana di 39 anni, operaia, Tiziana Corradini, 70 anni, farmacista in pensione, Davide Predieri, 42 anni, educatore, Beatrice Sgarbi, 32 anni, consulente aziendale, Miriam Venturelli, 21 anni, impiegata. In caso di vittoria elettorale la giunta sarebbe formata da Elena Pregheffi (esperta in progettazione), Lucia Zambelli (dipendente in istituto di credito internazionale), Grazia Mosca (responsabile amministrativo aziendale), Moreno Veronese (urbanista).

a.le.