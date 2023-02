Sette fotografi per Otello Sarzi

di Lara Maria Ferrari

Amicizia è la parola che più di tutte risuonerà nella testa dei visitatori della mostra ‘7 Fotografi per Otello Sarzi’, che si inaugurerà domani al Tecnopolo alle 15.30. Ogni dettaglio delle 60 immagini originali realizzate dai sette maestri dell’obbiettivo Vasco Ascolini, Gianni Berengo Gardin, Gianni Biccari, Ivano Bolondi, Claudio Salsi, Enrica Scalfari e Alfonso Zirpoli è rivelatore di un rapporto speciale che legava ognuno di loro al grande burattinaio, straordinario innovatore nel campo del teatro di figura europeo. Al capannone 19 sfileranno i fotogrammi di un film, quello della vita eccezionale di Otello catturata in momenti di straordinaria intensità, nell’esposizione dedicata al centenario della nascita del maestro (1922-2022), che si avvale di un catalogo con 36 foto in bianco e nero, curato da Mauro Rombi. Domani si potrà inoltre udire il ricordo personale dei fotografi presenti, sul rapporto d’amicizia con il loro Otello; a cui seguirà un breve sketch animato da Mauro Sarzi, primogenito di Otello. Per oltre trent’anni residente in terre reggiane (Bagnolo, Rubiera, Reggio e Cavriago), Otello è stato ritratto durante momenti di lavoro e fra gli straordinari manufatti espressivi del teatro di figura, come nel caso dell’incontro con Berengo Gardin, presentato al burattinaio dal comune amico Cesare Zavattini, che glielo aveva introdotto così: "Vieni, ti voglio presentare una persona incredibile". Location ? Luzzara, che faceva da scenario per il libro edito da Einaudi ‘Luzzara, vent’anni dopo’. E lì, in mezzo ai campi, di fronte a un teatrino improvvisato, Gianni ritrae Cesare che assiste, al riparo nell’ombra, alle azioni magnetiche di Otello, artigiano-‘poietikos’, con le sue marionette. La mostra dedicata a Sarzi conclude le celebrazioni del centenario e raccoglie tanti di questi momenti unici, colti nello stile e nella forma particolare e tipica dei fotografi che lo hanno immortalato. Ciascuno di loro ha incontrato Otello in momenti diversi della sua vita, fissando negli scatti non solo il personaggio e l’artista, ma anche, quando riusciva, l’invisibile nel visibile: il carisma e l’umanità che Otello riusciva a suscitare in ognuno.

"Abbiamo portato a conoscenza del grande pubblico questo progetto – dichiara Rossella Cantoni, presidente di Fondazione Famiglia Sarzi - La qualità fotografica è premiante anche per l’unicità del soggetto, per cui i valori della solidarietà, dell’arte e della generosità venivano al primo posto".

Fino al 19 marzo. Orari: lunedì-venerdì, 9- 1314-17:30; sabato e domenica 10-1215-18.