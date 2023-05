Sette illustri reggiani diventano ospiti dei Musei

Sette ritratti di illustri personaggi reggiani saranno donati ai Musei Civici da Maria Carolina ‘Michina’ Ponzone Pope. A fare da ponte l’Associazione Insieme per i Musei di Reggio Emilia, Dunque, domani alle 18 a Palazzo dei Musei Valentina Galloni (dirigente dei servizi culturali e direttrice dei Musei) e Lorenzo Ferretti Garsi (presidente di Insieme per i Musei di Reggio Emilia) presenteranno alla città la donazione di Michina Ponzone Pope. Anche se da molti anni residente a Toronto, Michina ha sempre portato nel cuore la sua città natale e per rinsaldare sue radici reggiane ha voluto donare ai Musei Civici i ritratti dei suoi antenati.

Le opere saranno illustrate proprio dalla donatrice e da Elisabetta Farioli, storica dell’arte e già direttrice dei Musei Civici). La donazione si compone del ritratto di Luigi Sforza (1821-1886) e della moglie Amalia Della Chiesa di Cinzano (1835-1922) dipinto da Manfredotto Pio di Savoia; i ritratti di Giovanni Battista Sforza (1856-1927) e della moglie Carolina Calvi di Coenzo (1865-1951); i quadri che ritraggono Gabriella Sforza (1891-1962) e il marito Giuseppe Balsamo marchese di Specchia Normandia (1884-1944). L’ultimo dipinto raffigura Villa Sforza a San Prospero, casa estiva della famiglia Sforza.

s.bon.