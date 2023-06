Sette milioni di danni dopo le bombe d’acqua

Dopo due giornate tremende, Baiso fa la conta dei danni delle ’bombe d’acqua’ e le cifre fanno paura. "Al momento stiamo lavorando per dare sicurezza a tutti i nostri 13 cantieri aperti che hanno visto smottamenti sulle nostre strade - dice il sindaco Fabrizio Corti -. Siamo nella fase della conta dei danni, una prima stima ci porta per le 13 infrastrutture a circa quattro milioni di euro, mentre per i privati una prima stima si aggira sui tre milioni".

Un totale di sette milioni di euro per due giornate che hanno visto, a distanza di poche ore, ripetersi una pioggia torrenziale cadere sulla stessa zona del territorio, con le fragilità d’Appennino. "Parliamo di un importo di circa sette milioni di euro - prosegue il sindaco -, ma con la spina nel fianco di Ca’ Lita. La frana ogni giorno avanza e con le ultime piogge i lavori non hanno neppure potuto proseguire celermente. Questa frana richiede ogni giorno la presenza al lavoro di cinque o sei mezzi che cavano materiale e una dozzina di macchine da trasporto che portano via la terra. E’ una situazione che continua a destare preoccupazione".

"Ora stiamo cercando di capire quali saranno le conseguenze di queste giornate di maltempo - conclude Corti -. Voglio ringraziare tutti i tecnici della Regione della Bonifica che in questi giorni stanno lavorando con noi e anche, soprattutto, il nostro ufficio tecnico comunale, stanno facendo un lavoro straordinario". E lei, sindaco, come procede con questo impegno? "Diciamo che non dormo da 72 ore...".