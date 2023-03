Sette nuove auto per la polizia della Bassa Reggiana

Guastalla (Reggio Emilia), 31 marzo 2023 - Si rinnova il parco auto della polizia locale della Bassa Reggiana. Ieri sono state consegnate sette nuove auto di servizio che serviranno il territorio degli otto Comuni del distretto guastallese, tra la zona rivierasca oltre a Novellara, Reggiolo e Poviglio. Si tratta di Toyota Yaris Cross Hybrid, ovvero di veicoli ibridi a trazione integrale. I sette nuovi veicoli saranno dislocati sui presidi dei comuni dell’Unione Bassa Reggiana per diventare le nuove pattuglie di riferimento per il controllo del territorio. La trazione integrale permetterà di raggiungere le zone più isolate e con fondi accidentati, anche in situazioni di difficoltà ambientale. Il comandante Alberto Sola spiega come la scelta di questi modelli mira a migliorare l’efficienza dei mezzi di servizio con attenzione alla sicurezza e all’efficienza ma anche all’ambiente. Le motorizzazioni ibride, infatti, riducono le emissioni rispetto ai veicoli diesel che vanno a sostituire. Dunque, il rinnovo del parco mezzi aggiunge attenzione alla riduzione delle emissioni così da rendere tali veicoli meno impattanti soprattutto nell’utilizzo urbano, durante il presidio dei paesi e delle frazioni.