Settecento studenti a lezione su come usare bene i propri soldi

Per il terzo anno consecutivo Banca Centro Emilia ha coinvolto i giovani degli istituti scolastici reggiani nell’iniziativa di Educazione Finanziaria. Quest’anno, il progetto Glhf-Good Luck Have Fun ha allargato i suoi confini accompagnando circa 3.000 giovani della Regione Emilia-Romagna ad acquisire maggiore consapevolezza sull’utilizzo del denaro. Anche quest’anno la platea degli studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti di Scandiano, riuniti al PalaRegnani, e dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia, presso l’Uci Cinemas Reggio Emilia, si è riconfermata la più numerosa dei quattro eventi organizzati da Banca Centro Emilia. Sono stati oltre 700 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al roadshow di educazione finanziaria “Good Luck Have Fun”, ideato da Banca Centro Emilia nel Mese dell’Educazione finanziaria, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.