Setti: "Questi miasmi potrebbero essere legati all’impianto Forsu"

Sono in corso accertamenti di laboratorio sui campioni d’acqua prelevati da un piccolo canale, nei pressi di via Formentini e via Lunga, alla periferia sud di Correggio, dove l’altra notte – come riportato ieri dal Carlino – si è verificato uno sversamento di sostanza inquinante nel corso d’acqua, con alcune ore di forte disagio a causa del cattivo odore che si è diffuso in una vasta zona circostante. Anche il candidato sindaco Giancarlo Setti (della coalizione "Si può fare") ha effettuato un sopralluogo dopo alcune segnalazioni arrivate da diversi cittadini. "Attendiamo l’esito dei controlli con preoccupazione, anche perché non risulta la presenza in zona di allevamenti che possano essere responsabili di eventuali sversamenti. Nonostante tutte le promesse e le rassicurazioni che ci sono state date in questi anni stanno purtroppo succedendo episodi preoccupanti che potrebbero essere legati all’attività dell’impianto Forsu, attivo proprio in quella zona. Se l’ex amministrazione comunale ci avesse dato ascolto con una centralina che controlla la qualità dell’aria, adesso avremmo una situazione molto più precisa di quello che è successo". L’altra notte sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, in attesa dei prelievi effettuati da Arpae.