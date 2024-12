"Settimana corta a scuola? Per noi è meglio"

Se da una parte ci sono genitori contrari al sistema adottato per il progetto della settimana corta che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno scolastico all’istituto comprensivo di Reggiolo, dall’altra non mancano altri genitori che si schierano a favore dello stesso sistema, difendendo la scelta arrivata "da un sondaggio in cui la maggioranza ha votato a favore e con il consiglio di istituto, in cui fra l’altro ci sono rappresentanti eletti dagli stessi genitori, che si è espresso in modo unanime con voto favorevole".

"Senza un’adeguata spiegazione delle varie ragioni – dicono – si rischia di generare incomprensioni su situazioni che sono ancora in fase di definizione. La questione riguarda tutta la comunità scolastica e il confronto tra le varie opinioni potrebbe arricchire ulteriormente il dibattito". Nei giorni scorsi la polemica è emersa dopo i risultati di un sondaggio online che ha coinvolto i familiari degli studenti sull’adozione della settimana corta per la scuola elementare e media. Secondo un gruppo di genitori, sarebbe stato messo in voto un progetto privo dei dettagli operativi fondamentali, "come gli orari di ingresso e uscita, la gestione della pausa pranzo o i servizi di mensa e trasporto".

C’è pure chi ha chiesto le dimissioni dall’incarico a Reggiolo della direzione dell’istituito scolastico, oltre a un intervento del Provveditorato e "impegni concreti dell’amministrazione comunale", in particolare su elementi come "il diritto al pasto e il trasporto pubblico". Il dibattito è aperto, pronti ad apportare gli eventi correttivi al progetto.

Antonio Lecci