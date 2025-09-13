Settimana della mobilità. Ricco calendario d’incontri per il trasporto intelligente

Sta per prendere il via la Settimana Europea della Mobilità, la campagna di sensibilizzazione che si svolge dal 16 al 22 settembre e promuove un cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. A Reggio Emilia il ricco calendario di appuntamenti messo a punto dal Settore Mobilità del Comune prende il via con alcune iniziative a cura di Fiab Reggio Emilia Tuttiinbici Aps.

Lunedì 15 settembre presso il Centro Sociale ’Orologio’, l’appuntamento è alle ore 20.45 con la presentazione ‘da Milano all’Everest in bicicletta’ di Claudio Piani, cicloviaggiatore che ha percorso 10.500 km per raggiungere l’Everest. Da martedì si entra nel vivo della settimana con la terza edizione di Bike to Work, che incentiva gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta e vedrà il tradizionale conteggio degli accessi in bici al centro storico dalle 7.30 alle 10.30.

Inoltre, più di 600 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Reggio Emilia diventeranno protagonisti di un percorso che li porterà a conoscere meglio il territorio, a riflettere sugli effetti dell’inquinamento e a immaginare nuovi percorsi sicuri e sostenibili per andare a scuola. Sono questi gli obiettivi di ‘Map&Go: da scuola al nostro futuro sostenibile’, il progetto di educazione alla mobilità attiva realizzato da Ecosapiens, marchio della Cooperativa Sociale ‘L’Ovile’, con il sostegno del Comitato Territoriale Iren e la collaborazione di Fiab – Tuttinbici Reggio Emilia.

"Siamo lieti di sostenere il progetto – afferma Manuel Iori, Presidente del Comitato Territoriale Iren di Reggio Emilia –, perché è un’iniziativa che coniuga educazione ambientale, partecipazione e impegno civico". Gli fa eco la referente del progetto Ecosapiens, Chiara Campion: "Occuparsi di educazione alla mobilità sostenibile non è solo un modo per trasmettere buone pratiche alle nuove generazioni, ma dà anche la possibilità di trasferire impressioni ed esigenze degli studenti alle amministrazioni, perché ne tengano conto nelle progettazioni future".

Cesare Corbelli