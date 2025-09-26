Settimana della Salute Mentale. Il corteo per difendere i fragili sfila in città con Marco Cavallo

Sventolano felici bandiere di ogni forma e colore, mentre vengono accompagnati da un sottofondo di musica techno. Sono oltre un centinaio i partecipanti alla sfilata “Marco Cavallo e le Panchine Parlanti”, organizzata dalla Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, in occasione della ventesima edizione della Settimana della Salute Mentale, che proseguirà fino al 28 settembre.

A guidare il corteo c’era appunto lui, Marco Cavallo, la celebre statua raffigurante il cavallo blu. Realizzata nel manicomio di Trieste nel 1973 da un collettivo di artisti guidati da Vittorio Basaglia, è divenuta successivamente un simbolo della lotta che ha accompagnato la legge ideata dal cugino Franco.

La sfilata ha preso il via alle 15 da via Emilia San Pietro, concludendosi un’ora dopo in Piazza Fontanesi, dove sono state presentate le Panchine Parlanti curate dalla Cooperativa Papa Giovanni XXIII. Create per sensibilizzare la cittadinanza sulle dinamiche sommerse del mondo della cura, sono dei contenitori di storie reali, spazi di ascolto e condivisione dove operatori, esperti, utenti e familiari intrecceranno le loro voci.

"Siamo qui per ricordare tre parole fondamentali per noi e la nostra storia: voce, cittadinanza e cura. Voce significa essere ascoltati e riconosciuti, cittadinanza vuol dire partecipazione, mentre cura significa ridare diritti, visibilità, dignità, nella lotta contro lo stigma che ci viene assegnato", racconta la vicepresidente della cooperativa Alessia Pesci.

All’inaugurazione delle panchine erano presenti anche il sindaco Massari, accompagnato dagli assessori Mietto e Rabitti: "Avere qua Marco Cavallo, ci deve ricordare, che ci sono persone che hanno bisogno di attenzione e di cura. Per noi amministratori deve essere un imperativo: non ci dobbiamo mai dimenticare dei diritti dei più fragili, dei loro bisogni e delle loro necessità" afferma Massari.

Matteo Pignagnoli