Settimana della Salute mentale ‘La bellezza abita qui’: in vetrina

Da spazi non vissuti a luoghi in cui l’interpretazione artistica prende forma, costruendo un evento interattivo per tutta la comunità reggiana, invitata a partecipare. Queste sono le vetrine sfitte del centro storico, che subendo una trasformazione rigenerativa stanno diventando gallerie espositive, dove i cittadini vanno a cercare e osservare le opere che più li emozionano, votando infine la preferita. Un piccolo evento nell’arco della XXa Settimana della Salute Mentale 2025, che si tiene questo mese, che va ad accendere luci nuove nei locali inutilizzati e silenziosi.

Il progetto, dal titolo ‘La bellezza abita qui’, verrà presentato stamattina alle 10, nell’ambito di ‘Piazza Idea’, davanti al Battistero, il salotto della salute mentale a cura dei servizi del DAISM-DP, in collaborazione con le associazioni Sentiero Facile e Sostegno & Zucchero, dove le persone potranno incontrare operatori esperti e famigliari, per ricevere informazioni e dialogare, in un’atmosfera di scambio e accoglienza. “La fase iniziale, quella che ha destato la sorpresa dei passanti, è stata la nostra presenza in centro storico armati di spazzettoni, acqua e materiali per pulire le vetrine, dopo avere preso i singoli appuntamenti con i proprietari – spiegano Stefania Càrpena, atelierista del centro di Salute mentale, e Gloria Zanni, educatrice dell’area Las – La curiosità per quanto stava per succedere è nata lì. Gli abitanti si sono aperti con noi, confessando i problemi che vivono quotidianamente come residenti in centro e dunque riponendo speranza nel nostro progetto, per vedere nascere una città nuova. Abbiamo sentito crescere attorno a noi la solidarietà per ciò che noi stavamo realizzando per la città, e viceversa”.

L’intenzione è di promuovere il valore della salute mentale attraverso il linguaggio universale dell’arte, valorizzando il talento e abbattendo i pregiudizi. Vetrine come luoghi di narrazione e stupore, dunque, grazie all’allestimento di manifesti realizzati da artisti e fotografi reggiani e dai laboratori artistici del Centro di Salute Mentale.