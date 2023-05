Settimana interculturale tra Oriente e Occidente con la mostra di Ottani e il libro di Manfredini

Una settimana interculturale per avvicinare esperienze, culture, storie diverse e coinvolgerle in uno scambio fruttuoso per tutta la comunità: è ‘[email protected]’ che propone una serie di eventi all’insegna della condivisione e dialogo. Si parte oggi alle 11 in sala espositiva con l’inaugurazione della mostra Arginimargini a cura del circolo fotografico Il Torrione, foto di Luigi Ottani. Alle 18 presentazione del libro ‘Le foglie dell’albero - Itinerario tra religioni e spiritualità a Reggio Emilia’ di Matteo Manfredini. Le iniziative proseguiranno fino al 21 maggio.

· Sempre a Casalgrande nuovo incontro per ‘Insieme si cresce’. Domani alle 19.15 in sala espositiva ‘Strategie di marketing, promozione delle attività e modelli di fundraising’ con il dottor Nicola Pongetti di Sg Plus e l’assessore Valeria Amarossi.