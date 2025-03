Settimana Mondiale del Glaucoma: screening oculistici gratuiti

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, che quest’anno si celebra dal 9 al 15 marzo, in tutto il mondo si intensifica l’informazione e la sensibilizzazione su questa malattia degenerativa che danneggia il nervo ottico e colpisce oltre un milione di persone in Italia, metà dei quali ignorano di esserne affetti, pur rischiando una progressiva perdita della vista. Le Sezioni Territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici), in collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (Iapb Italia), organizzano iniziative su tutto il territorio nazionale per promuovere la prevenzione e l’informazione sul glaucoma. Reggio Emilia, la Sezione Territoriale Uici partecipa attivamente alla campagna offrendo screening oculistici gratuiti alla cittadinanza, che si terranno nelle mattinate di lunedì 10 e giovedì 13 marzo, presso il proprio ambulatorio in Corso Garibaldi 26. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando il numero 0522-435656 o scrivendo all’indirizzo uicre@uici.it. Chiara Tirelli, presidente della Sezione Uici di Reggio Emilia, sottolinea: "La prevenzione è fondamentale per la salute, e per la vista in particolare, dove può fare la differenza evitando danni irreversibili. Ogni anno, milioni di persone nel mondo rischiano di perdere la vista a causa di patologie che potrebbero essere prevenute o trattate se diagnosticate tempestivamente. Il glaucoma, ad esempio, è una condizione che può essere tenuta sotto controllo se diagnosticata in tempo; per questo ci impegniamo a sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sull’importanza di effettuare controlli regolari e per questo invitiamo tutti a prenotare un controllo oculistico, un esame semplice, non invasivo, che può rivelarsi determinante per salvaguardare la salute degli occhi".

Cesare Corbelli